В Приангарье задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

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«Задержан владелец кафе быстрого питания в Братске, где с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей», — проинформировали в ведомстве.
По словам ио министра здравоохранения Приангарья Алексея Шелехова, уже более 40 человек обратились за медицинской помощью. 21 пострадавший отказался от госпитализации и получает лечение амбулаторно. Шелехов добавил, что состояние пациентов оценивается как легкое или средней степени тяжести.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Мурманске военный суд арестовал мичмана Илью Чапаева, допустившего пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Подробнее об этом читайте в нашем материале.