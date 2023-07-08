В пригороде Воронежа сбили два беспилотника, жертвы и разрушения отсутствуют

Фото: iStock/Sergafa
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Воронежу два беспилотника, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил в Telegram-канале в субботу губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Губернатор добавил, что держит обстановку под личным контролем, совместно с профильными службами и ведомствами.
По сообщениям Telegram-канала Mash, местные жители перед этим слышали сильные взрывы, от которых в домах тряслись стекла.
В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в свою очередь, сообщили, что все воронежские пожарно-спасательные подразделения находятся на своих местах, никаких вызовов на происшествия не поступало.
Читайте также:
Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани
Военный блогер Живов раскрыл, откуда были запущены БПЛА для атаки Москвы
В Белгородской области система ПВО сбила дрон
По сообщениям Telegram-канала Mash, местные жители перед этим слышали сильные взрывы, от которых в домах тряслись стекла.
Читайте также:
Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани
Военный блогер Живов раскрыл, откуда были запущены БПЛА для атаки Москвы
В Белгородской области система ПВО сбила дрон
Артем Путинцев