В Приморье 17 детей уже два дня не могут выбраться с необитаемого острова

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Дети, участвовавшие в слёте на необитаемом острове Аскольд в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться на материк из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
«Семнадцать детей ждут улучшения погодных условий, чтобы выбраться с острова Аскольд. Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров», - говорится в сообщении ведомства.
При этом организаторы утверждают, что с детьми находятся взрослые, которые знают, как действовать в подобных ситуациях.
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Элина Позднякова