В Приморье 7-летняя девочка заблудилась и провела ночь в лесу

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Приморские полицейские нашли 7-летнюю девочку, заблудившуюся в лесу.
Управление МВД РФ по региону сообщает, что в пятницу в полицию обратилась 35-летняя жительница Фокино. У неё пропала 7-летняя дочь. Она ушла из дома и не вернулась. Ребёнка искали полицейские из двух приморских городов - Фокино и Большого Камня.
В поисках были задействованы сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, следственного комитета и других правоохранительных ведомств. 300 волонтёров общественной организации «ПримПоиск» подключились к поиску ребёнка. Девочку искали всю ночь: проверялись подвалы, заброшенные здания, искали на детских площадках.
В итоге инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Большекаменский» капитаны полиции Дмитрий Лисица, Яна Дьяченко и лейтенант полиции Антон Карпинский нашли девочку ранним утром 14 октября в районе посёлка Волчанец.
Девочка рассказала, что она гуляла и увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. Она переночевала в лесу, а потом продолжила поиски дороги домой.
Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей девочки к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей».
Сотрудники Госавтоинспекции будут поощрены.
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В поисках были задействованы сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, следственного комитета и других правоохранительных ведомств. 300 волонтёров общественной организации «ПримПоиск» подключились к поиску ребёнка. Девочку искали всю ночь: проверялись подвалы, заброшенные здания, искали на детских площадках.
Девочка рассказала, что она гуляла и увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. Она переночевала в лесу, а потом продолжила поиски дороги домой.
Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей девочки к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей».
Сотрудники Госавтоинспекции будут поощрены.
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Мария Фирсова