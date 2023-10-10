В Приморье арестовали местного жителя за шпионаж в пользу Украины

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Сотрудники ФСБ арестовали жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу Украины.
РИА Новости пишет, что силами сотрудников ФСБ пресечена деятельность жителя Приморья, который причастен к шпионажу в интересах минобороны Украины и передаче данных украинское разведке. Мужчину арестовали.
Сообщается, что мужчина понимал возможность использования информации против безопасности России, в том числе «при проведении акций прямого воздействия».
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Ранее в Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины. Крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.
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«Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал её представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края», - сообщил представитель регионального управления ФСБ РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Ранее в Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины. Крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.
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Мария Фирсова