В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим

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В Приморском крае за последние две недели в медицинские учреждения обратились четыре ребенка с симптомами отравления нефтепродуктами или жидкостью для розжига, сообщили пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав региона. Трое из них продолжают лечение в больницах Владивостока, и их состояние оценивается как средней степени тяжести.
«В последние две недели мы приняли четверых детей с признаками отравления нефтепродуктами или жидкостью для розжига. Одному из маленьких пациентов был проведен желудочный смыв и он был выписан для дальнейшего амбулаторного лечения. Трое других детей находятся в владивостокских больницах со средней степенью тяжести состояния», — отметили в пресс-службе ведомства.В пресс-службе также подчеркнули, что такие вещества, попадая в организм, могут вызвать рвоту, общую интоксикацию и тяжелые повреждения. Попытки самостоятельно вызвать рвоту или промыть желудок могут привести к травмам дыхательных путей и попаданию яда в легкие.
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