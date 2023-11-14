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В Приморье депутата заксобрания Анну Алеко перевели из СИЗО под домашний арест

14 ноября 2023, 05:08
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Во Владивостоке Ленинский районный суд отклонил ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО в отношении экс-директора Приморской краевой филармонии и депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко по делу о взятке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд решил смягчить бывшей чиновнице меру пресечения и отравить её на два месяца под домашний арест.

Анну Алеко обвиняют в получении двух взяток от компании «Интегра» общей суммой пять миллионов рублей.

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#суд
#дело
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#компании
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В Благовещенске госпитализировали ребёнка после падения с эскалатора в ТЦ
14 ноября 2023, 04:21

Фото: iStock/hallojulie

В городе Благовещенск Амурской области в торговом центре ребёнок упал с эскалатора. Об этом пишет «Порт Амур».
Уточняется, что инцидент случился в ТРЦ «Острова» 13 ноября. Шестилетний мальчик пострадал, упав с высоты второго этажа.

«Ребенок истошно кричит. Я подошла. Рядом стоящий мужчина сказал, что ребенок со второго этажа упал. Увидела, что его подняли и куда-то понесли. Я подумала: зачем носить, это же могла быть травма позвоночника. Говорят, «скорую» уже вызвали, сидят на скамейке, ждут», — рассказала журналистам свидетельница произошедшего.

Ребёнок находится в больнице, информация о его состоянии в настоящее время отсутствует.

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В Виннице сотрудник СБУ подрался с украинскими военными из-за песни Круга
«Общественное»: СБУ отстранила сотрудника, подравшегося из-за песни Михаила Круга
14 ноября 2023, 03:26

Фото: iStock/nito100

Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила своего сотрудника, который подрался с украинскими военнослужащими из-за песни Михаила Круга. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя пресс-службы СБУ.
В результате драки, которая произошла 7 ноября в одном из баров города Винницы, три военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в больницу. Им не понравилось, что сотрудники СБУ слушали песню Михаила Круга «Владимирский централ», и они решили по-мужски разобраться с «предателями», но в итоге пострадали сами.

Нацполиция Украины в итоге возбудила уголовное дело, квалифицировав происшествие как хулиганство.

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#хулиганство
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Бастрыкин поручил возбудить дело после драки мигранта с жителем Самары
14 ноября 2023, 01:14

Фото: сайт СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следкому Самары возбудить по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя Самары уголовное дело. Об этом говорится в Телеграм-канале следственного комитета.
В социальных сетях ранее появилась информация о мигранте, накануне освободившимся из мест лишения свободы, который выложил в Сеть ролик с избиением в Самаре неизвестного молодого человека. Уточняется, что нападавший находится в России незаконно.

«Следственными органами СК РФ по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в публикации.

Самарские полицейский в настоящее время устанавливают участников и очевидцев инцидента. Местных жителей просят сообщить в ближайший отдел полиции об известных деталях.

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#уголовное дело
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#ск рф
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Израильские военные захватили парламент Газы
The Times of Israel: Израильские военные захватили парламент Газы
13 ноября 2023, 23:34

Фото: iStock/e-crow

Израильские военные (ЦАХАЛ) захватили парламент в Газе и сделали на его трибуне коллективную фотографию. Об этом пишет The Times of Israel.
В публикации говорится, что на фото запечатлены военные бригады «Голани», которые действуют в анклаве в рамках наземной операции.

Отмечается, что в этом здании с 2007 года заседали только члены ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#армия
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Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой
Минобороны Израиля: ХАМАС полностью потерял контроль над севером Газы
13 ноября 2023, 22:26

Фото: istock / e-crow

Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над севером сектора Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.

«Нет сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается в каждой точке. ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — заявил Галлант.
Ранее сообщалось, что первая группа россиян эвакуирована из сектора Газа. Редакция «Радио 1» расскажет, что испытали мирные граждане в регионе, кому и как удалось достичь договоренностей об их выезде, и когда будут эвакуированы остальные.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#террористы
#жители
#израиль
#хамас
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На юношу, который избил старшеклассницу, занявшую детские качели, завели уголовное дело
В Ленобласти возбудили дело после избиения школьницы на детской площадке
13 ноября 2023, 21:51

Фото: istock / simpson33

В Ленинградской области завели уголовное дело на женщину и ее племянника за избиение 15-летней школьницы на детской площадке в поселке Яльгелево. Об этом сообщает РАИ Новости.

По информации следствия, 11 ноября женщина вместе с родственником, который находился в состоянии наркотического опьянения, напали на девочку на детской площадке. Молодой человек 2004 года рождения и женщина 1982 года рождения обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Парень задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Сети появилось видео, на котором видно, как парень бьет школьницу по голове, пока та пытается защититься от ударов руками. Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, молодому человеку якобы не понравились высказывания школьницы в его адрес и адрес его семьи. Возможно, парня не устроило, что она заняла качели, предназначающиеся для детей. Обстоятельства выясняются. 

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#избиение
#хулиганство
#уголовное дело
#девочка
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Росгвардеец случайно отстрелил себе палец при сдаче пистолета
В Нижнем Новгороде росгвардеец при сдаче пистолета случайно отстрелил себе палец
13 ноября 2023, 20:49

Фото: istock / ???? ??????

В Нижнем Новгороде 45-летний сотрудник Росгвардии случайно отстрелил себе указательный палец, когда сдавал табельное оружие. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, в момент сдачи оружия капитан полиции случайно нажал на спусковой механизм пистолета Макарова. Оружие калибром 9 миллиметров не стояло на предохранителе и пистолет выстрелил силовику прямо в руку. Пострадавший с отстреленным пальцем отправился в ближайший травмпункт, а затем обратился за помощью в больницу.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве супружеская пара пенсионеров открыла стрельбу по соседям и сотрудникам полиции. По данным СМИ, 34-летняя местная жительница поссорилась с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла её матом, осыпала угрозами, после чего ушла. Женщина испугалась и вызвала сотрудников полиции.

Приехавшие полицейские начали допрашивать женщину. В этот момент появилась пенсионерка, достала из кармана пистолет и успела сделать один выстрел в воздух. Пенсионерку задержали. На этом история не закончилась, подробнее  об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
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#пистолет
#выстрел
#травма
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В аварии на Варшавском шоссе пострадали пять человек
РИА Новости: в ДТП на Варшавском шоссе пострадали пять человек
13 ноября 2023, 20:41

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В ДТП на Варшавском шоссе в Москве пострадали пять человек. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП. В результате столкновения трёх автомобилей, один загорелся. 

В ГИБДД по городу Москве рассказали, что водитель такси Volkswagen врезался в ожидавшие переключения светофора Hyunday и Toyota. Автомобиль такси загорелся, а отлетевший от удара Hyunday сбил пешеходов.

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых четверо пешеходов и водитель такси. Они госпитализированы.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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#пострадавшие
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Стало известно, сколько могли заплатить Дружинину за убийство Соловьева
Обвиняемый в подготовке убийства Соловьева должен был получить 1 млн рублей
13 ноября 2023, 18:45

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Уроженец Эстонии Максим Дружинин сознался в планировании убийства тележурналиста Владимира Соловьева и рассказал, что за это преступление должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«До покушения должен был получить 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. - после совершения преступления», - гласят материалы дела.

Покушение Соловьева было предотвращено в 2022 году. По подозрению в покушении на убийство были задержаны несколько человек, которые являлись членами неонацистской террористической организации, действовавшие по заданию украинских спецслужб.

Задержанные планировали привести взорвать личный автомобиль тележурналиста или использовать вслепую курьера, который бы доставить ему еду из ресторана. 

Владимир Соловьёв – известный российский журналист и общественный деятель. Он ведет телевизионные программы, в эфире которых поднимает важные государственные темы, выступает за поддержку спецоперации на территории Украины, резко высказывается в адрес недружественных для России стран, и открыто поддерживает политику властей.

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#убийство
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#покушение
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