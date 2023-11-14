В Приморье депутата заксобрания Анну Алеко перевели из СИЗО под домашний арест

Во Владивостоке Ленинский районный суд отклонил ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО в отношении экс-директора Приморской краевой филармонии и депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко по делу о взятке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.