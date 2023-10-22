В Приморье домашняя собака чуть не растерзала ребёнка

Модный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами. Разочарованные посетители жалуются на то, что цифры в уличном меню сильно разнятся со стоимостью блюд в самом ресторане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.