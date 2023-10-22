В Приморье домашняя собака чуть не растерзала ребёнка

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Домашняя собака напала на 12-летнего мальчика в городе Дальнереченске.
Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю. Нападение случилось 20 октября в районе Гарнизонной улицы.
У мальчика рваные раны руки.
Правоохранители начали проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Ранее под Хабаровском стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
По информации следствия, происшествия случилось 11 октября в селе Галкино. Восьмилетняя девочка шла в магазин, когда на нее накинулась стая бездомных собак. Животные нанесли ребенку серьезные травмы, вырвав куски плоти из её живота. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей.
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У мальчика рваные раны руки.
Правоохранители начали проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
По информации следствия, происшествия случилось 11 октября в селе Галкино. Восьмилетняя девочка шла в магазин, когда на нее накинулась стая бездомных собак. Животные нанесли ребенку серьезные травмы, вырвав куски плоти из её живота. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей.
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Мария Фирсова