В Приморье главу УК осудили за гибель человека от падения козырька подъезда

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В Приморье Надеждинский районный суд назначил директору местной управляющей компании 2,5 года условно за то, что мужчину насмерть придавило обрушившимся козырьком подъезда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.
«Женщина 1980 года рождения признана виновной в том, что с апреля 2021 года, занимая должность директора УК, ненадлежащим образом оказывала услуги по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома, в результате чего в октябре 2021 года на 55-летнего мужчину обрушилась железобетонная плита козырька подъезда. От полученных травм наступила смерть мужчины», — проинформировали в надзорном ведомстве.
Уточняется, что суд назначил директору управляющей компании наказание в виде лишения свободы на два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года.
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