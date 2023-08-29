В Приморье ищут медведя с бидоном на голове

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В Приморье охотнадзор и специалисты национального парка «Земля леопарда» разыскивают медведя с бидоном на голове, который ранее зашел в село Барабаш. Об этом пишет РИА Новости.
Местные жители сообщали, что с прошлой недели у села Барабаш Хасанского района бродит медведь с бидоном на голове, в котором животное застряло.
В пресс-службе «Земли леопарда» проинформировали, что в соответствии с законодательством РФ, так как хищника видели на территории населенного пункта, данный вопрос находится в компетенции органов внутренних дел. При необходимости они могут привлекать к работе специалистов охраны объектов животного мира Приморского края и министерства лесного хозяйства.
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В пресс-службе «Земли леопарда» проинформировали, что в соответствии с законодательством РФ, так как хищника видели на территории населенного пункта, данный вопрос находится в компетенции органов внутренних дел. При необходимости они могут привлекать к работе специалистов охраны объектов животного мира Приморского края и министерства лесного хозяйства.
«Конкретно в этой ситуации в связи с близостью национального парка «Земля леопарда» к селу Барабаш сотрудники отдела науки нашего учреждения по запросу коллег из министерства оказывают поддержку в поиске и изъятии медведя», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян