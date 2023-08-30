В Приморье из-за ливней под воду ушли посёлки

Фото: istockphoto/Christian Feldhaar
Мощный тайфун обрушился на Приморье.
РЕН ТВ пишет, что вода перерезала выезд из 40 населённых пунктов. Разрушились участки автодорог и мосты, тысячи людей остались без света и связи.
Самые серьёзные разрушения пришлись на юг Приморья. Под водой оказались посёлки. Хуже всего обстоят дела в туристической Андреевке: смыты мосты, под воду ушли жилые дома и машины. Смыло и посёлок Ромашку. В данный момент люди вытаскивают из воды мебель и бытовую технику.
За ночь циклон накрыл почти всю территорию края. Утонул Владивосток, Уссурийск и Артем. Перекрыта федеральная трасса М60, где возник серьёзный перелив в полкилометра. В Раздольном в промоину угодила пожарная машина вместе со спасателями.
Коммунальные службы работают в авральном режиме. Группировка спасателей увеличилась до тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Турции началось наводнение после мощных дождей. Ливни стали причиной сильного наводнения в одном из регионов, в котором из берегов вышел канал для орошения сельхоз посевов. Мощные потоки воды вместе с камнями, грязью вырвались из русла и оказались на улицах. Прохожим пришлось убегать от потока воды.
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Самые серьёзные разрушения пришлись на юг Приморья. Под водой оказались посёлки. Хуже всего обстоят дела в туристической Андреевке: смыты мосты, под воду ушли жилые дома и машины. Смыло и посёлок Ромашку. В данный момент люди вытаскивают из воды мебель и бытовую технику.
Коммунальные службы работают в авральном режиме. Группировка спасателей увеличилась до тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Турции началось наводнение после мощных дождей. Ливни стали причиной сильного наводнения в одном из регионов, в котором из берегов вышел канал для орошения сельхоз посевов. Мощные потоки воды вместе с камнями, грязью вырвались из русла и оказались на улицах. Прохожим пришлось убегать от потока воды.
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В Турции началось наводнение после мощных дождей
Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за циклона
В Индии погибли 49 человек из-за наводнений и оползней
Мария Фирсова