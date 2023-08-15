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В Приморье из-за наводнения введен режим ЧС

Губернатор Кожемяко: В Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального масштаба
15 августа 2023, 01:45

Фото: iStock/Виталий Аньков

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стал масштабный ущерб от наводнения в Приморском крае, пишет РИА Новости.

«ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — написал Кожемяко в своем Телеграм-канале.

К посту глава региона прикрепил видео, в котором указал на наличие критериев для введения ЧС режима по расчетам в регионе. Он отметил, что введение режима позволит «регулировать на месте», а при необходимости «обратиться за федеральной поддержкой».

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#наводнение
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Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
Примгидромет: штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
15 августа 2023, 02:53

Фото: istockphoto/vchal

В связи с приближением тайфуна LAN к Приморью, которое уже испытало стихию «Ханун», было объявлено штормовое предостережение, информирует Примгидромет.
«Из-за возможного усиления полярного фронта при его контакте с тайфуном, 17 августа в районах Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском ожидаются осадки до 100 миллиметров с потенциальными последствиями. Предвидится штормовой прилив, увеличение уровня воды в малых реках и их выход за пределы берегов», — отметил руководитель Примгидромета Борис Кубай.
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#мчс
#осадки
#регион
#метеоролог
#рф
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Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
Меликов: эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
15 августа 2023, 02:49

Фото: iStock/VictorCap

Все пострадавшие от взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы уже доставлены в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.
«На данный момент завершилась процедура эвакуации пострадавших в больницы... Все получают квалифицированное лечение. Большинство из них имеют ожоги и ранения от взрыва, а также от летящих обломков, стекла и других конструкций», - подчеркнул Меликов.
Руководитель Дагестана охарактеризовал произошедшее как трагедию.

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#пожар
#азс
#лечение
#ожоги
#больницы
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В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение
РАН: В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение
15 августа 2023, 02:32

Фото: iStock/Ivan Grabilin

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,5 в Камчатском заливе Тихого океана. Об этом сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.
«В Камчатском заливе Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Очаг располагался на глубине 61 километр под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило 58 километров», — проинформировал Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Уточняется, что местные жители не ощутили землетрясение в населенных пунктах. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

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#ран
#землетрясение
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Первый замглавы Минздрава посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале
Первый замглавы Минздрава Фисенко посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале
15 августа 2023, 01:50

Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко посетил раненых из-за взрыва на АЗС в Республиканской клинической больнице Дагестана. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

«Виктор Фисенко, заместитель главы минздрава РФ, приехал на место происшествия и уже встретился с пострадавшими в РКБ», — говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что для оказания помощи раненым мобилизованы все доступные ресурсы.

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#пожар
#азс
#прокуратура
#происшествия
#рф
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В Махачкале пожар на АЗС локализовали на площади 600 «квадратов»
МЧС: В Махачкале пожар на АЗС локализовали на площади 600 «квадратов»
15 августа 2023, 01:29

Фото: РИА Новости

В Махачкале пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров», — цитирует агентство текст сообщения.

В МЧС проинформировали, что сообщение о пожаре и взрыве поступило в понедельник,14 августа, вечером. В ликвидации ЧП в автосервисе и на заправке были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. 

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#мчс
#пожар
#азс
#чп
#дагестан
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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56
Минздрав: число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56
15 августа 2023, 01:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

Количество пострадавших от взрыва на топливной заправочной станции в Махачкале возросло до 56 человек, среди которых 13 детей, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Дагестана.
«По последним данным, вследствие инцидента на АЗС скончались 12 человек, включая двоих детей. 56 человек получили ранения, из них 13 — дети», — указано в сообщении.
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#дети
#азс
#взрыв
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В Екатеринбурге мумии двух мужчин пять лет пролежали в квартире
В квартире дома в Екатеринбурге найдены мумии отца и сына, пять лет пролежавшие в квартире
15 августа 2023, 01:10

Фото: Фотобанк Московской области

В Екатеринбурге в квартире на улице Ангарской обнаружили тела отца и сына, пропавших около пяти лет назад. Об этом пишет Life со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Свердловской области.
«Сообщение об обнаружении в квартире на девятом этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. По данным полиции, умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения», — цитирует издание слова руководителя пресс-службы Валерия Горелых.

После осмотра помещения правоохранители пришли к выводу, что дверь была заперта изнутри, а порядок расположения вещей в квартире не нарушен. Останки направили на экспертизу для выяснения причины и давности смерти.

По информации URA.RU, дальние родственники «два или три года назад» заявляли о пропаже отца и сына в МВД, но найти их тела не удалось. Соседи отмечают, что у умерших были «проблемы с головой», они были замкнуты и почти не выходили из дома. Согласно данным издания, мужчины умерли около пяти лет назад.

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В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители

В Ижевске задержан подозреваемый в домогательствах к спрыгнувшей с 4-го этажа девятикласснице

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12
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В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители
В Тюменской области в ДТП с участием двух машин погибли трое детей и их родители
15 августа 2023, 00:46

Фото: iStock/Motortion

Трагическая авария произошла в Тюменской области, когда семья из семи человек столкнулась с грузовиком. Пять членов семьи погибли: родители и трое их дочерей. Двое их сыновей находятся в больнице, информирует пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел вечером в понедельник на участке дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, возле Тобольска. Легковая машина марки «Инфинити» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Вольво». В машине находилась семья из Тобольска: родители и пятеро детей. При столкновении погибли 32-летний водитель, 38-летняя его жена и их дочери в возрасте 7, 9 и 14 лет. Сыновья 3 и 11 лет были госпитализированы.

На месте происшествия работают специалисты Госавтоинспекции, во главе с временным исполняющим обязанности начальника ГИБДД Тюменской области Василием Ренцановым, а также оперативно-следственная группа.

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Задержан подозреваемый в домогательствах к спрыгнувшей с 4-го этажа девятикласснице
В Ижевске задержан подозреваемый в домогательствах к спрыгнувшей с 4-го этажа девятикласснице
15 августа 2023, 00:32

Фото: iStock/artisteer

В Ижевске правоохранители задержали подозреваемого в нападении на девятиклассницу. Школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от педофила.
«В рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в официальном Телеграм-канале СК России.

Отмечается, что следственное управление СК РФ по Удмуртии расследует уголовное дело по ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), возбужденное по факту действий мужчины.

«Убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы и госпитализирована в медицинское учреждение», — проинформировали в ведомстве.

Доклад по делу запросил глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

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