В Приморье из-за наводнения введен режим ЧС

Фото: iStock/Виталий Аньков
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стал масштабный ущерб от наводнения в Приморском крае, пишет РИА Новости.
«ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — написал Кожемяко в своем Телеграм-канале.
К посту глава региона прикрепил видео, в котором указал на наличие критериев для введения ЧС режима по расчетам в регионе. Он отметил, что введение режима позволит «регулировать на месте», а при необходимости «обратиться за федеральной поддержкой».
Читайте также:
Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Приморье
Минздрав РФ: В Приморье продолжают работать подтопленные паводками больницы
Из-за наводнений в Приморье в регион направлена группа из центрального аппарата МЧС
Диана Аванесян