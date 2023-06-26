В Приморье нашли тело третьего пропавшего на реке ребенка

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В понедельник спасатели извлекли из воды тело 12-летней девочки, которая утонула в реке накануне вместе с двумя своими друзьями.
Ранее в Яковлевском районе Приморского края было найдено тело второго ребенка из пропавших.
«Тела мальчиков, родившихся в 2012 и 2014 годах, были найдены на дне реки недалеко от места, где они купались», — указано в сообщении.
24 июня трое детей в возрасте 8, 9 и 12 лет пошли на реку Арсеньевка без сопровождения взрослых. Во время купания один из мальчиков начал тонуть и кричать о помощи. Остальные двое попытались спасти его, но течение унесло их. В конечном итоге один из мальчиков смог ухватиться за ветку, выбраться на берег и рассказать взрослым о случившемся.
Ранее тело погибшей девочки из села Туринская Слобода нашли спустя два дня после исчезновения в реке неподалеку от дома.