В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений

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Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. Об этом Трутнев сообщил в ходе совещания во Владивостоке.
Напомним, в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили о том, что в Сочи до понедельника, 4 сентября, прогнозируются ливни, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем. Отмечается, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В МЧС добавили, что с дождями существует вероятность возникновения оползня.
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Екатерина Коршунова