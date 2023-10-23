В Приморье пару осудили за убийство двух детей и четверых взрослых

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Мужчину и женщину из города Артём Приморского края спустя 18 лет осудили за убийство знакомой во время застолья. Мужчину также обвинили в попытке скрыть преступление, убив ещё пять человек, среди которых двое детей. Об этом региональная прокуратура сообщила в своём Телеграм-канале.
«В судебном заседании установлено, что в июле 2005 года в ходе распития спиртных напитков в доме в Артёме женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Ее сожитель, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних 1995 и 1993 годов рождения», — говорится в публикации.
После этого фигуранты обнаружили, что их первая осталась жива, и убили её за дворовой постройкой.
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