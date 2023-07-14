В Приморье подросток нанёс ножевые ранения двум сверстникам и сбежал из спецшколы

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В Уссурийске воспитанник спецшколы нанес ножевые ранения двоим подросткам и сбежал из учреждения вместе с еще одним воспитанником.
Несовершеннолетний нанес ножевые ранения двум подросткам в ходе конфликта и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.
Один из раненых воспитанников школы получил серьезные повреждения и был госпитализирован.
Вскоре после совершения преступления несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции.
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Один из раненых воспитанников школы получил серьезные повреждения и был госпитализирован.
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Анастасия Крестьянова