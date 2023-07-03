В Приморье разыскивают компанию мужчин, которые уехали на рыбалку и пропали

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Среди пропавших мужчин есть двое детей – четырех и восьми лет
В Шкотовском районе Приморского края компания из семи мужчин уехала на рыбалку и перестала выходить на связь. С собой рыбаки взяли детей – двух мальчиков четырех и восьми лет, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в полицию обратились жены рыбаков. Они рассказали, что их супруги уехали отдохнуть 1 июля утром, а последний раз выходили на связь в 11 утра того же дня.
На поиски отправлены три поисковые группы, также направлен запрос о помощи в розыске в МЧС.
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По информации СМИ, в полицию обратились жены рыбаков. Они рассказали, что их супруги уехали отдохнуть 1 июля утром, а последний раз выходили на связь в 11 утра того же дня.
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Евгения Парфентьева