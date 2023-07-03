В Приморье сошли с рельсов локомотив и два вагона

Фото: iStock/designbydx
В Приморье на железнодорожном перегоне произошел сход трех вагонов и локомотива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу.
«3 июля 2023 в 7:33 по местному времени на перегоне Анисимовка — Тигровый открыто движение по четному пути», — цитирует агентство сообщение ДВЖД.
На место инцидента для ликвидации последствий были направлены восстановительные поезда станций Первая Речка и Партизанск. В настоящее время работы продолжаются.
Читайте также:
В Хабаровске женщина и ребенок погибли при пожаре;
Под Екатеринбургом пять человек погибли в «огненном» ДТП;
Яхта протаранила причал и пришвартованные катера во Владивостоке.
Диана Аванесян