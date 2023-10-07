В Приморье три человека погибли в ДТП грузовика и легкового автомобиля

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Три человека погибли, а еще один получил травмы в результате столкновения легковой иномарки и грузовика на трассе в Приморском крае. Инцидент произошел на 650-м километре автодороги А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком, в Михайловском районе. Об этом сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночное время на сухом асфальте без видимых повреждений. По данным полиции, 56-летний водитель грузовика Isuzu Forward, имеющий 16-летний стаж управления, двигался в направлении Владивостока, когда при попытке выполнения обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Auris. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.
Три человека, включая 42-летнюю водительницу и двух пассажиров Toyota Auris (36-летнюю женщину и 11-летнего ребенка), скончались на месте ДТП. Водитель грузовика Isuzu Forward был госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота.
По данным ведомства, водителя грузовика в текущем году уже четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На данный момент начато уголовное дело, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.
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Три человека, включая 42-летнюю водительницу и двух пассажиров Toyota Auris (36-летнюю женщину и 11-летнего ребенка), скончались на месте ДТП. Водитель грузовика Isuzu Forward был госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота.
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Артем Кузьмин