В Приморье уничтожат 22 т икры из-за кишечной палочки

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22,4 т лососевой икры с севера Камчатки будет уничтожено в Приморье из-за кишечной палочки.
«Кам 24» пишет, что во время лабораторных испытаний в икре были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Возможно, несоблюдение технологии производства или хранения продукции, условия её транспортировки вызвали появление кишечной палочки.
В приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора объясняют, что заморозка продукции останавливает развитие патогенной микрофлоры, но при последующей разморозке бактерии снова активны. Погибают они только при тщательной термической обработке. Но её невозможно провести с икрой. На корм животным данную продукцию направлять также запрещено.
KamchatkaMedia пишет, что партия икры с патогенной микрофлорой была заявлена на экспорт в КНР, Республику Корею, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС.
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В приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора объясняют, что заморозка продукции останавливает развитие патогенной микрофлоры, но при последующей разморозке бактерии снова активны. Погибают они только при тщательной термической обработке. Но её невозможно провести с икрой. На корм животным данную продукцию направлять также запрещено.
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Мария Фирсова