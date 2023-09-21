Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Приморье уничтожат 22 т икры из-за кишечной палочки

В Приморье уничтожат 22 т икры из-за кишечной палочки

21 сентября 2023, 08:45
Фото: istockphoto/bksrus

Фото: istockphoto/bksrus

22,4 т лососевой икры с севера Камчатки будет уничтожено в Приморье из-за кишечной палочки.
«Кам 24» пишет, что во время лабораторных испытаний в икре были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Возможно, несоблюдение технологии производства или хранения продукции, условия её транспортировки вызвали появление кишечной палочки.

В приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора объясняют, что заморозка продукции останавливает развитие патогенной микрофлоры, но при последующей разморозке бактерии снова активны. Погибают они только при тщательной термической обработке. Но её невозможно провести с икрой. На корм животным данную продукцию направлять также запрещено.


KamchatkaMedia пишет, что партия икры с патогенной микрофлорой была заявлена на экспорт в КНР, Республику Корею, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС.

Читайте также:

Минздрав заметил снижение интереса россиян к суррогатному алкоголю

«Известия»: В российском квасе обнаружили тройное превышение дозы алкоголя

Куриное «вторжение»: Украинские курицы дестабилизируют рынок ЕС
#икра
#продукты
#экспорт
Читайте нас в
В Екатеринбурге неизвестный напал на воинскую часть
21 сентября 2023, 08:01

Фото: istockphoto/sqback

20 сентября примерно в 10 часов утра неизвестный мужчина, одетый в чëрное, напал на воинскую часть в Кировском районе Екатеринбурга.
Shot пишет, что мужчина был вооружен подобием СВУ, дымовой шашкой и взрывпакетом. Он подошёл к забору и забросил всё это на территорию военного объекта. После сбежал с места и скрылся в ближайшей лесополосе.
 
Атака не удалась: возгорания не случилось, здание части повреждений не получило, никто не пострадал. Специалисты изъяли и увезли на экспертизу пластиковую бутылку с проводами, которые были примотаны изолентой, верёвку с шайбой и проволокой, дымовую шашку и 4 болта.
 
Сейчас ведутся поиски нападавшего: на вид ему около 40 лет, примерный рост 175 см.

Читайте также:

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи

Могилу Пригожина в Санкт-Петербурге после кражи круглосуточно охраняют

В Екатеринбурге задержали мужчину, прыгавшего голым возле школы
#екатеринбург
#военная
#чп
Читайте нас в
Минобороны РФ сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым
21 сентября 2023, 08:00

Фото: istock / aapsky

В ночь с 20 на 21 сентября ВСУ пытались совершить теракт с помощью беспилотников. Все они были поражены средствами ПВО.
Противовоздушная оборона уничтожила над акваторией Черного моря 19 украинских БПЛА. Кроме того, над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей было уничтожено по одному вражескому беспилотнику. Информацию сообщает Министерство обороны РФ в своем telegram-канале. 

Кроме того, военкор Юрий Котенок заявил, что данная попытка атаки украинской стороной по Крыму является самой масштабной за все время. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работали средства ПВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ в течение суток нанесли 26 ударов по территории ДНР, выпустив в общей сложности 103 боеприпаса. 

Читайте также: 

СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет

В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления

Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

#ночь
#теракт
#оборона
#бпла
#telegram
#всу
#рф
#пво
Читайте нас в
Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи
МЧС: число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи, 20 пострадали
21 сентября 2023, 06:40

пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество жертв в результате обрушения дома в Балашихе после взрыва газа возросло до семи человек, а число пострадавших составило 20 человек, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Ранее было заявлено о пяти погибших, включая двух спасателей.

«Поисковые операции в Балашихе завершены. Общее количество пострадавших составляет 27 человек, семь из них скончались. Восемь пострадавших были госпитализированы, а 12 отказались от госпитализации», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что все завалы на месте взрыва газа полностью разобраны, а объем вывезенного мусора составил 226 кубометров.

Читайте также:

Установлено местонахождение двух жильцов рухнувшего от взрыва газа дома в Балашихе

Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе

В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка
#спасатели
#женщины
#человек
#операции
#дома
#тела
Читайте нас в
Могилу Пригожина в Санкт-Петербурге после кражи круглосуточно охраняют
МК: Могилу Пригожина в Санкт-Петербурге после кражи круглосуточно охраняют
21 сентября 2023, 06:02

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В Санкт-Петербурге могила основателя ЧВК «Вагнер» теперь будет охраняться круглосуточно. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на мастера Пороховского кладбища Игоря Назарова.
Он рассказал, что охрана к могиле была приставлена после кражи скрипки, являющейся раритетной. Скрипку вместе с кувалдой кто-то поместил на могилу Пригожина спустя несколько дней после похорон. Однако музыкальный инструмент позже исчез.

«Она наверное, прилично стоит, не ходовой инструмент», — цитирует издание слова Назарова.

Читайте также:

Вдова Пригожина сменила фамилию

Дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина открыли в Санкт-Петербурге

Пригожин посмертно включен в список самых влиятельных евреев года

#кражи
#охрана
#вагнер
#чвк
Читайте нас в
В Екатеринбурге задержали мужчину, прыгавшего голым возле школы
Е1: В Екатеринбурге задержали мужчину, прыгавшего голым возле школы
21 сентября 2023, 05:40

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге поймали мужчину, который разгуливал по городу голый. Об этом пишет Е1.
Нарушителя порядка заметили возле школы. Поначалу он стоял неподвижно, но потом стал подпрыгивать и бегать на небольшом участке дороги. Очевидцы рассказали, что мужчина был напуган и кричал, однако попытался скрыться от прибывших на место инцидента правоохранителей. Несмотря на это, его удалось задержать.

В Росгвардии уточнили, что мужчина был в неадекватном состоянии, им занимаются медики.

Читайте также:

В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль с несовершеннолетними

В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом

Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы

#школы
#человек
#мужчина
#медики
Читайте нас в
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
21 сентября 2023, 04:48

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На Украине в Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях, а также в Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, а также в части Запорожской области, подконтрольной Киеву.

Читайте также:

Минобороны: Средства ПВО в Крыму уничтожили 19 беспилотников ВСУ

В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка

В Екатеринбурге на территории воинской части обнаружен неизвестный предмет

#тревога
#минобороны
#пво
#воздушная тревога
#украина
Читайте нас в
В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль с несовершеннолетними
E1: В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль с несовершеннолетними
21 сентября 2023, 04:28

Фото: iStock/z1b

В Екатеринбурге в среду, 20 сентября, возле ТЦ «Глобус» произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на очевидца дорожного происшествия.
«Ранее они меня по встречке на выезде из «Глобуса» обогнали. Без номеров, зеркал и фар. Полетели в сторону Химмаша, обгоняя всех как безголовые», — цитирует издание слова собеседника.

Мужчина добавил, что в машине находились несовершеннолетние.

Читайте также:

В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом

Минобороны: Средства ПВО в Крыму уничтожили 19 беспилотников ВСУ

Омбудсмен Романова рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке

#авто
#человек
#дтп
#авария
#екатеринбург
Читайте нас в
В Красноярском крае фонд ОМС подал в иск на больницы на 20 млн рублей
21 сентября 2023, 02:56

Фото: Фотобанк Московской области

Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) подал в суд на больницы Красноярского края за то, что те лечили по полисам ОМС случаи, не попадающие под страхование. Об этом пишет NGS24.RU.
По информации издания, речь идёт о психических расстройствах, туберкулезе, опьянении и алкогольной интоксикации. В пресс-службе арбитражного суда уточнили, что речь идёт о Большемуртинской и Ужурской районных больницах.

Фондом в разное время были проведены ряд проверок, которые выявили нецелевое использование средств ОМС. Деньги тратились на военных и иностранцев, которых нельзя лечить по ОМС. Кроме того, болезни, которые лечили врачи, не являлись страховыми случаями.

В настоящее время суд решает вопрос о принятии заявлений к производству.

Читайте также:

Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы

В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом

Омбудсмен Романова рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке

Читайте нас в
В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом
В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом и тягачом
21 сентября 2023, 02:54

Фото: iStock/Anton Novikov

На автодороге «Лена» в Приамурье произошло столкновение легкового автомобиля с самосвалом и тягачом, в результате чего шесть человек погибли, а один получил травмы. Управление МВД по Амурской области сообщило о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 сентября в районе 22:00 (16.00 мск) на 8-м километре автодороги «Лена» в Сковородинском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Lite Ace Noah, мужчина 1978 года рождения, столкнулся с двумя грузовиками Volvo (самосвалом и тягачом). Один из грузовиков двигался по полосе встречного движения, а второй поворачивал налево.

В результате аварии погибли шесть пассажиров автомобиля Toyota Lite Ace Noah, а его водитель был госпитализирован. Следователем СО ОМВД России «Сковородинский» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства и причины данного происшествия.

Читайте также:

На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП, движение в сторону области затруднено

В Якутске на 11-летнюю девочку рухнула бетонная плита, ребенок погиб

В Мурманской области в аварии с БТР погиб ребёнок
#дтп
#происшествие
#ребёнок
#дело
#смерть
#движение
#уголовное дело
#водитель
#аварии
#нарушение
#мужчина
#автодороги
#происшествия
#сотрудники
Читайте нас в
Достижения.рф