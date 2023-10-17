В Приморье установили личности всех погибших в ДТП с туристическим автобусом

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Установлены личности всех погибших в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя управления со ссылкой на МВД.
Водитель автобуса, направляющегося в Уссурийск из Китая, потерял управление и машина съехала в кювет, в результате чего два человека погибли. Ещё сорок человек получили различные ранения.
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