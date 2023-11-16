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В Приморье в ДТП с автобусом пострадали дети

Минздрав: в Приморье в ДТП с автобусом пострадали восемь детей
16 ноября 2023, 03:20
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Инцидент с автобусом в Приморье привел к травмам восьми детей, сообщает представитель регионального минздрава РИА Новости.

«Бригады скорой помощи Надеждинской больницы незамедлительно прибыли на место ДТП с автобусом. В результате происшествия восемь детей получили травмы, из которых шестерых направят на госпитализацию во Владивостокскую клиническую больницу № 2, а двое после осмотра специалистами будут обслужены амбулаторно», — сообщил источник.
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием полиции о подробностях ДТП. По информации из соцсетей, школьный автобус перевернулся с детьми в Надеждинске, когда, решив развернуться, из-за гололеда на трассе ушел в кювет.

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#новости
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На Чукотке восстановили связь после аварии
На Чукотке восстановили связь после аварии на волоконно-оптической линии
16 ноября 2023, 02:18

Фото: iStock/avstraliavasin

Утром в четверг после аварии на подводной волоконно-оптической линии связи на территории Камчатки, услуги связи были полностью восстановлены на Чукотке, сообщили из департамента промышленности Чукотского автономного округа.
«Повреждение на магистральной линии связи устранено. Полный доступ к услугам связи восстановлен с 09:01 местного времени 16 ноября (00:01 по московскому времени)», — говорится в официальном сообщении.
Ранее в среду правительство Чукотского автономного округа информировало о частичном прекращении связи в Камчатском крае из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова.

Специалисты были направлены на место аварии. Согласно информации от корреспондента РИА Новости, мобильный интернет начал функционировать на Камчатке около 9 утра местного времени (полночь по московскому времени), однако работал с перебоями. В течение 15 часов жители полуострова имели возможность только для звонков и отправки SMS.

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#специалисты
#новости
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В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца на проходе в метро
16 ноября 2023, 00:18

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве задержали молодого человека за проведение романтического свидания в метро, в ходе которого он предложил своей возлюбленной руку и сердце, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.
По его информации, 7 ноября парень организовал свидание на станции метро «ВДНХ», установив раскладные стол и стулья, предложив безалкогольные напитки и сделав предложение своей девушке.
«Действие было записано на телефон, а видео впоследствии было размещено в сети», — отметил источник.
Он также добавил, что в отношении молодого человека был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство). Подчеркнуто, что парень признал свою вину, но Останкинский суд принял решение арестовать его.

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В Ярославле ребенку наложили 50 швов после нападения собак, оставленных без присмотра
СК: Оставленные без присмотра домашние собаки покусали мальчика в Ярославле
15 ноября 2023, 22:17

Фото: istock / sudok1

​​​​​В Ярославле две собаки породы кане-корсо напали на одиннадцатилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с многочисленными рваными ранами. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Ярославской области.
Инцидент произошел 12 ноября в Дзержинском районе Ярославля во дворе многоэтажек. Около подъезда на ребенка набросили 2 крупные собаки, которые гуляли без намордников и хозяина.

«У ребенка рваные раны на ногах, прокушены руки, лопатки, даже подмышки порваны. В итоге у мальчика более 50 швов и полтора часа на операционном столе. Куча потраченных нервов и времени родителей мальчика и очевидцев», — поделился горем родственник мальчика в соцсетях.
Ребенка помогли отбить несколько прохожих, которые распылили в псов перцовый баллон. Появившийся хозяин собак попытался убежать, но его удерживали очевидцы, пока не приехали сотрудники полиции.   

Прокуратура Ярославской области сообщила, что готовит исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, причиненного нападением животных.

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#собаки
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#компенсации
#ребёнок
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Американский военный корабль сбил запущенный из Йемена беспилотник
Пентагон: Беспилотник атаковал эсминец США в Красном море
15 ноября 2023, 21:05

Фото: istock / alekseystemmer

Корабль ВМС США сбил над Красным морем беспилотный летательный аппарат, прилетевший со стороны Йемена. Об этом сообщили изданию РИА Новости в Пентагоне.
«Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», — рассказал представитель американского военного ведомства.
19 октября эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов перехватил 3 крылатые ракеты и несколько БПЛА, которые запустили хуситы «Ансар Аллах» из Йемена.  В Пентагоне полагают, что ракеты, возможно, были выпущены в сторону Израиля.

Также 9 ноябя сообщалось, что представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили разведывательный БПЛА Штатов над водной территорией Йемена. В штаб-квартире Минобороны США заявили, что беспилотник сбили над международными водами.

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#минобороны
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При взрыве на российской свалке пострадал водитель погрузчика
В Таганроге на свалке произошел взрыв, пострадал человек
15 ноября 2023, 20:40

Фото: istock / dzika_mrowka

В Таганроге на несанкционированной свалке произошел взрыв, из-за которого пострадал человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По словам Голубева, свалка находится на Николаевском шоссе. Взрыв произошел во время уборки мусора фронтальным погрузчиком.

«Пострадал водитель погрузчика, сейчас ему оказывают помощь медики. На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва», — заявил губернатор.
Причины взрыва устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка хотела поджечь военкомат, но попала в микроавтобус. Пенсионерка заявила, что это была акция протеста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#взрыв
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#человек
#специалисты
#медики
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Раненный в результате теракта против военкора Татарского россиянин ушел из жизни
В суде по делу Треповой сообщили о смерти одного из пострадавших при теракте
15 ноября 2023, 19:23

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, скончался. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на слова судьи Тимура Жидкова на первом заседании 1-го Западного окружного военного суда.

В суде не уточнили, связана ли смерть потерпевшего со взрывом. Судья заявил, что из-за инцидента показания в письменном формате не могут озвучить вместе с показаниям других лиц, которые не явились на заседание. 

Напомним, по указанию украинских спецслужб против военкора 2 апреля был совершен теракт в одном из кафе Санкт-Петербурга. По данным следствия, обвиняемой Дарье Треповой* дали поддельное водительское удостоверение на имя реально существующей студентки и отправили встретиться с Татарским со статуэткой, которая была наполнена взрывчаткой. В результате взрыва военкор не выжил, а еще 52 человека были ранены.


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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#взрыв
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Балашихинский полицейский спас мальчика из горевшего дома
15 ноября 2023, 19:13

Фото: Istockphoto / blinow61

Сотрудники Госавтоинспекции из Балашихи помогли эвакуировать людей из горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Лейтенанты полиции Павел Никитин и Александр Семёнов во время патрулирования улицы Советской заметили, что горит стена двухэтажного здания. Полицейские немедленно доложили о ЧП в дежурную часть и направились к месту происшествия.
«Не дожидаясь приезда пожарных, инспекторы начали эвакуацию людей. Неожиданно в окне второго этажа они увидели испуганного ребёнка, который просил о помощи. На вид ему было не больше шести лет. Не теряя ни минуты, Никитин забежал в горящее здание, нашёл дверь, за которой находился мальчик, попытался открыть, но она была заперта», – поделилась подробностями Волк
Задымление в помещении усиливалось, и инспектор попросил малыша отойти подальше от двери, после чего выбил её, взял ребёнка на руки, накрыл своей курткой и вынес на улицу. 

Оказавшись в патрульной машине, мальчик рассказал полицейским, что родители уехали по делам. Он уже позвонил им и сообщил о случившемся. Через несколько минут на место пожара приехали бригады скорой помощи, спасатели и взволнованные родители.
 
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#подмосковье
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#мвд
#мвд московской области
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Появилось видео свадьбы со стрельбой в подмосковном Пушкино
Молодожёны в Пушкино устроили пальбу из пистолетов под окнами высотного дома
15 ноября 2023, 18:27

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

В городе Пушкино Московской области молодожёны и их гости во время празднования бракосочетания устроили стрельбу из пистолетов под окнами дома и на шоссе. Перепуганные соседи вызвали полицию.
Женились, судя по наряду невесты и внешности гостей, юноша и девушка с Кавказа. Горячая кровь, видимо, ударила в голову, и сначала жених, затем один из гостей, а после и невеста устроили настоящий салют, стреляя в воздух из пистолетов, сообщает телеграм-канал Baza. Первые выстрелы горячий южный парень совершил едва выйдя из дома, где, видимо, отмечали свадьбу. Чудо, что все окна остались целы.

Невеста взялась за ствол уже вечером, на автостоянке. Соседи и автовладельцы не оценили праздничную канонаду и обратились в полицию. Всего задержали троих молодых людей. Теперь у медового месяца появился устойчивый аромат уголовного дела по статье за хулиганство. Максимальное наказание по части второй указанной статьи — до семи лет лишения свободы. Тот самый случай, когда свадьба не «пела и плясала», а много раз стреляла.






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#воздух
#пистолет
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В Польше медведь напал на активиста, добивавшегося защитной зоны вокруг берлоги
15 ноября 2023, 18:10

Фото: istockphoto/JNevitt

В польском лесничестве «Лутовиска» произошёл опасный инцидент с участием дикого медведя. Зверь напал на экоактивиста, который ранее приложил много усилий для создания защитной зоны вокруг берлоги хищника.
Сообщение о разбушевавшемся косолапом появилось на сайте лесничества. В тексте указано, что двое мужчин приблизились на опасное расстояние к берлоге хищника, после чего потревоженный зверь, готовившийся к зимней спячке, напал на одного из них. Второго медведь почему-то не тронул, поэтому тот успел вызвать помощь, и пострадавшего экстренно доставили в больницу. Жизни его ничего не угрожает.

Берлога была обнаружена лесником в январе 2023 года. После этого в районе жилища зверя прекратили все лесозаготовительные и прочие работы, рядом была установлена фотоловушка, с помощью которой осуществлялся мониторинг окрестностей берлоги. Интересно, что пострадал от зубов и когтей хищника как раз активист экологической организации «Дикие Карпаты», которая и обратилась в лесничество с просьбой создать вокруг берлоги защитную зону. Вот только зверь об этом, наверное, не знал.

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