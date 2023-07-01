В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына

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Ранее судимого мужчину задержали в Приморье по делу о пленении подростка и его отца
В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого мужчина вымогал деньги. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в полицию поступило обращение от 37-летнего мужчины, который рассказал, что ночью знакомый удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха, при этом угрожая потерпевшим арбалетом. Узнав о том, что о незаконном пленении осведомлены сотрудники полиции, подозреваемый сбежал.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Преступнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
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Сообщается, что в полицию поступило обращение от 37-летнего мужчины, который рассказал, что ночью знакомый удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха, при этом угрожая потерпевшим арбалетом. Узнав о том, что о незаконном пленении осведомлены сотрудники полиции, подозреваемый сбежал.
«Задержан ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном лишении свободы своего знакомого и его несовершеннолетнего сына», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Преступнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
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Екатерина Коршунова