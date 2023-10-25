В Приморье задержали подростка за жестокое убийство собаки

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В приморье полиция задержала подростка за жестокую расправу с собакой. Об этом МВД РФ по региону сообщает в своём Телеграм-канале.
В социальных сетях ранее было распространено видео убийства животного. Утверждалось, что неизвестный в приморском Спасске-Дальнем многочисленными ударами ножа убил собаку, снимая всё на видео.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".
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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 17- летний житель Спасска-Дальнего», — проинформировали правоохранители.
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Диана Аванесян