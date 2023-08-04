Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Приморье женщина изрезала двухлетнего сына разбитой бутылкой

В Приморье женщина изрезала двухлетнего сына разбитой бутылкой

04 августа 2023, 13:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Большом Камне Приморского края женщина попыталась убить своего двухлетнего сына, нанеся ему множественные ранения горлышком от разбитой бутылки. Об этом стало известно из сообщения регионального СУСК.

«По версии следствия, 4 августа 2023 года фигурантка, находясь у себя в квартире, нанесла множественные удары по рукам и телу фрагментом стеклянной бутылки своему сыну 2021 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.

Однако убить ребенка женщине помешали полицейские, прибывшие на место происшествия. 27-летняя женщина была сразу же задержана. Малыша экстренно направили в больницу. У него диагностированы множественные резанные раны рук и спины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Житель Тувы убил новорожденного малыша, бросив его на пол

Ребенок погиб в результате ДТП в Дагестане

Екатеринбуржца, который бросил свою дочь на улице, нашли мертвым
#дтп
#дело
#уголовное дело
#женщина
#полицейские
#происшествия
Читайте нас в
Пять этажей в Канске взлетели на воздух из-за взрыва газа
В Красноярском крае произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме Канска
04 августа 2023, 15:05

Фото: iStock/Chepko

В городе Канск Красноярского края из-за взрыва газа в многоквартирном доме разрушены квартиры на пяти этажах, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
На место происшествия едут экстренные службы и скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется. 
Вчера на Белорусском вокзале в центре Москвы произошло возгорание. Пожар удалось оперативно ликвидировать на площади в пять квадратных метров. Вокзал работает в штатном режиме, при возгорании никто не пострадал.

Читайте также: 

​Неизвестный с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити»

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась

Пассажирский автобус загорелся в Белгороде
 
#газ
#взрыв
Читайте нас в
Женщина зарезала подростка во время пьянки
В Нижнем Новгороде женщина зарезала подростка во время распития алкоголя
04 августа 2023, 14:35

Фото: iStock/zoka74

В Нижнем Новгороде женщина зарезала 16-летнего парня во время совместного распития алкоголя, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
По информации следствия, в ночь на 4 августа компания друзей распивала спиртные напитки на квартире. В определенный момент между 21-летней подозреваемой и 16-летним убитым произошел конфликт, в результате которого женщина нанесла парню ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных травм подросток скончался на месте.  

Подозреваемую задержали, она признала свою вину. По словам представителей СК, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.  

Читайте также:

В Воронеже разыскивают мужчину, который перерезал горло девушке в подъезде

В ДТП в Дагестане погибли три человека, включая ребенка

На Урале двое мужчин, назвавшихся участниками СВО, избили девушку в фонтане
#следственный комитет
#убийство
#алкоголь
#подросток
Читайте нас в
Московская школьница попала в больницу после избиения подружками
04 августа 2023, 14:29

Фото: iStock/zoka74

В Москве 12-летняя школьница попала в больницу после того, как ее избили подруги. Кроме того, врачи зафиксировали у девочки ожоговое поражение роговицы глаза.
Инцидент произошел в районе Чертаново. Девочка рассказала, что гуляла на улице с подругами. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, передает сайт «Рен ТВ». Затем подруги принялись ее избивать. Кроме того, в лицо школьницы распылили баллончик с перцовым газом, из-за чего она получила травму глаза. Девочке потребовалась медицинская помощь и ее госпитализировали.

В настоящее время правоохранители начали проверку по факту происшествия. Устанавливаются все подробности и обстоятельства случившегося. К работе подключились также работники отдела по делам несовершеннолетних.

Читайте также:

В Химках избили баскетболиста Никиту Шабалкина

В Самарской области завели уголовное дело после смерти школьника из-за падения в ТЦ

В Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки

#помощь
#глаза
#инцидент
#происшествия
#девочка
Читайте нас в
Мужчина перерезал горло одинокой матери, которая его отвергла
В Воронеже разыскивают мужчину, который перерезал горло девушке в подъезде
04 августа 2023, 14:24

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Воронеже ведут поиски человека, который перерезал горло молодой девушке в подъезде, сообщает Telegram-канал «Воронеж VRN».
По словам соседей, 2 августа убитая возвращалась домой с работы. Преступник подкараулил ее в подъезде, перерезал горло и скрылся. У 28-летней девушки осталась восьмилетняя дочь.  

В СК по Воронежской области подозревают в убийстве молодой матери 24-летнего мужчину, которого убитая отвергла.  

По факту преступления СК возбудил уголовное дело, виновного разыскивают.  

Читайте также: 

В Дагестане муж убил жену, а после выколол ей глаза и расчленил

Суд в Туапсе вынес приговор мужчине, убившему свою подругу

«Лискинский стрелок» получил пожизненный срок за убийство семьи
 
#воронеж
#убийство
#следственный комитет
Читайте нас в
В Мособлдуме потребовали наказать хозяина выброшенной из окна в Подольске собаки
04 августа 2023, 14:20

Фото: Мособлдума

Единороссы взяли на контроль ситуацию с выброшенной из окна собакой в Подольске. Партия будет добиваться привлечения к ответственности мужчины, который издевался над животным. Об этом заявил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян.
Сегодня с 11-го этажа дома по улице Колхозной в Подольске была выброшена собака. Спаниеля нашли под окнами многоэтажки волонтёры. Собака была доставлена в ветклинику но позже скончалась.
 
«Обращение с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности. Отношение к животным должно быть как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания», – рассказал Керселян.

По его словам, в адрес начальника Главного управления МВД России по Московской области Виктора Паукова направлен официальный запрос с просьбой взять на личный контроль расследование этого преступления.
 
Если информация подтвердится, и будет установлен факт жестокого обращения с животным, депутаты будут настаивать на привлечении к ответственности владельца спаниеля, подчеркнул Керселян.
 
Читайте также:

В Подольске задержали садиста, выбросившего собаку с 11-го этажа

Минэкологии не нашло превышения концентрации загрязняющих веществ из-за пожара в Яхроме

Число погибших после схода оползня в Грузии достигло семи

#мособлдума
#депутаты
#собака
#животные
#чп
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Минэкологии не нашло превышения концентрации загрязняющих веществ из-за пожара в Яхроме
04 августа 2023, 14:09

Фото: Минэкологии МО

Превышения концентрации загрязняющих веществ из-за пожара на складе в Яхроме не фиксируется. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Таковы данные с ближайшего поста контроля качества атмосферного воздуха, расположенного в 1,5 км от места ЧП», – отметили в министерстве. 
Ране «Радио 1» сообщало, что пожар охватил склад с резиной и пластиком. Наблюдается сильное задымление. В экстренных службах ТАСС рассказали об угрозе соседнему складу. Рядом со складами расположен автоцентр «Лада». Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 2,5 тыс кв м.
 
Глава городского округа Дмитров Илья Поночевный сообщил, что жертв нет. Он посоветовал жителям в случае возникновения нештатных ситуаций обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу.

 Читайте также:

В подмосковной Яхроме пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров

В Подмосковье разгорелся мощный пожар возле автоцентра Lada Яхрома

В Москве загорелось здание Белорусского вокзала





 

#дмитров
#пожар
#чп
Читайте нас в
Число погибших после схода оползня в Грузии достигло семи
04 августа 2023, 13:51

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Количество жертв схода оползня в Шови в Грузии увеличилось до семи. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он посетил место происшествия и резюмировал, что ситуация остаётся очень тяжёлой, под завалами несколько коттеджей, в которых могут ещё находиться люди.

Гарибашвили добавил, что уже удалось эвакуировать 210 человек. В скором времени на место прибудут отряды Минобороны для помощи в ликвидации происшествия.

В понедельник, 7 августа, в Грузии объявили днём траура по погибшим в результате схода оползня.

Ранее сообщалось, что в местечке Шови в Грузии сошёл мощный оползень. Пострадали объекты инфраструктуры, в том числе и туристической. На месте работают поисково-спасательные службы, под завалами могут находиться ещё десятки человек, до которых не смогли дозвониться родственники. 

Читайте также:

На месте схода оползня в Грузии нашли тела ещё четырёх человек

В Грузии оползень сошёл на отель, заблокированы 16 человек

Тела двух человек нашли на месте схода оползня в Грузии
#происшествия
#грузия
#чп
#пострадавшие
Читайте нас в
Появилось сообщение о минировании Останкинской телебашни в Москве
04 августа 2023, 13:30

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщили представители в экстренных службах столицы.
Как передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве, поступило анонимное сообщение о заложенном в одном из помещений Останкинской телебашни взрывном устройстве. Для проверки информации на место выехали специалисты-кинологи с собаками, саперы и взрывотехники. Отмечается при этом, что телецентр продолжает работу в штатном режиме.

 С сентября 2019 года в разных регионах страны постоянно поступают сообщения об угрозах взрыва на разных объектах. Злоумышленники по телефону или электронной почте сообщают о минировании школ, вузов, вокзалов, судов, военкоматов и аэропортов. Как правило, все эти сообщения оказываются ложными.

Читайте также:

Baza: Никаса Сафронова с сыном эвакуировали из ресторана в Москве из-за звонка о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали книжную лавку «Листва» из-за сообщения о минировании

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

#проверки
#кинологи
#страны
#специалисты
#взрыв
Читайте нас в
В фитнес-клубе в Москве взорвался электрощиток, есть пострадавшие
04 августа 2023, 13:22

Фото: РИА Новости/Евгений Козырев

В фитнес-клубе «Зебра» в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В спортивном комплексе в Тимирязевском районе Москвы произошёл взрыв в электрощитке. Причины случившегося ещё неизвестны.

Пострадал мужчина. Его ударило током, сейчас он находится без сознания.

Сообщается, что на место происшествия едут службы экстренной помощи.

Ранее стало известно, что в подмосковном городе Яхрома вспыхнул пожар на складе с пластиком и резиной. Причины случившегося выясняются. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.

Читайте также:

В подмосковной Яхроме пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров

В Дмитрове мужчина из ревности убил жену на глазах у дочери

На месте схода оползня в Грузии нашли тела ещё четырёх человек
#взрыв
#мужчина
#происшествия
#фитнесс-центр
#москва
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников