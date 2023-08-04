В Приморье женщина изрезала двухлетнего сына разбитой бутылкой

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В Большом Камне Приморского края женщина попыталась убить своего двухлетнего сына, нанеся ему множественные ранения горлышком от разбитой бутылки. Об этом стало известно из сообщения регионального СУСК.
«По версии следствия, 4 августа 2023 года фигурантка, находясь у себя в квартире, нанесла множественные удары по рукам и телу фрагментом стеклянной бутылки своему сыну 2021 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.
Однако убить ребенка женщине помешали полицейские, прибывшие на место происшествия. 27-летняя женщина была сразу же задержана. Малыша экстренно направили в больницу. У него диагностированы множественные резанные раны рук и спины. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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