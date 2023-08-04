В Приморье женщина изрезала двухлетнего сына разбитой бутылкой

Единороссы взяли на контроль ситуацию с выброшенной из окна собакой в Подольске. Партия будет добиваться привлечения к ответственности мужчины, который издевался над животным. Об этом заявил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян.