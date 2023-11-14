Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Приморье женщина родила дома и сожгла ребенка в печке

В Приморье женщина родила дома и сожгла ребенка в печке

Жительница Приморья родила дома и сожгла новорождённого в печке
14 ноября 2023, 11:25
Фото: iStock/fotoember

Фото: iStock/fotoember

В Приморье женщина родила ребенка дома и сожгла новорождённого в печке. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ЧП произошло в приморском посёлке Оленевод. Жительница посёлка обратилась в полицию и сообщила, что её соседка родила ребенка, однако младенец пропал. Тогда правоохранители организовали проверку дома и ребенка найти не смогли.

«Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась», - говорится в сообщении ведомства.


При этом, по информации РИА Новости, женщина сожгла новорождённого в печке сразу после родов. Дело находится под контролем прокуратуры.

Также в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка.

Читайте также:

В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок

В Благовещенске госпитализировали ребёнка после падения с эскалатора в ТЦ

В питерской квартире при загадочных обстоятельствах скончался младенец
#уголовное чп
#женщина
#младенец
#роды
Читайте нас в
Осужденный за убийство Политковской принял участие в СВО и получил помилование
14 ноября 2023, 11:22

Фото: iStock/Sinenkiy

Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов принял участие в СВО и был помилован, об этом «РБК» сообщил его адвокат Алексей Михальчик.
Напомним, журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 октября. Политковскую застрелили в подъезде её дома на Лесной улице в Москве. Следствие сразу пришло к выводу, что убийство было заказным. Однако, в 2021 году истёк срок давности преступления, а установить заказчиков так и не удалось.

При этом, организатором убийства признали бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова. Как сообщил его адвокат Михальчик, сперва Хаджикурбанов принимал участие в специальной военной операции в качестве заключенного. Но, когда его контракт истёк, то бывший заключённый получил помилование.

После этого Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны и сейчас участвует в СВО как «вольнонаемный военный».

Читайте также: 

Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе

ФСБ: В Челябинске задержан мужчина, готовивший теракт

SHOT: Военкомат в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов
#убийство
#адвокат
#следствие
#контракт
#сво
#минобороны
#журналист
Читайте нас в
Жительница Омской области бросила новорожденного ребёнка в парке
14 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/Kseniya Ivashkevich

В Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен, об этом сообщили на официальном сайте региональной прокуратуры.
По информации ведомства, произошёл этот инцидент ещё в конце сентября, однако, придать ситуацию огласке решили только сейчас.

Обнажённого новорожденного заметила идущая на работу женщина. Она сразу же сообщила о найденном ребёнке в экстренные службы. 

Как объяснили в прокуратуре, 33-летняя подозреваемая уже воспитывает двухлетнюю дочь, а о её новой беременности никто не знал, включая сожителя, который в этот момент проживал отдельно. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка. 

Ребёнка уже передали в приёмную семью, а против матери возбудили уголовное дело. Отмечается, что она признала свою вину.

Читайте также: 

В столичном общежитии мужчину избили до смерти

Школьник из Екатеринбурга зарезал свою девушку и её мать

Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
#уголовное женщина
#роды
#инцидент
#омская область
#новорождённые
#парк
Читайте нас в
В Москве арестовали обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части
14 ноября 2023, 10:36

Фото: istockphoto/Thomasaf

Мужчины планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники, которая находится в Дмитровском районе Подмосковья.
ТАСС пишет, что Мещанский суд Москвы отправил под стражу 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева. Они занимались подготовкой диверсии на территории воинской части в Подмосковье. 

По версии следователей, обвиняемые планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. 

В первый раз обвиняемые пришли к ограждению объекта, желая разведать обстановку. Спустя несколько дней они вернулись  к воинской части с бутылками с зажигательной смесью. Их задержали полицейские и ФСБ.

По предположению следствия, Михеев и Мельников работали по заданию украинских спецслужб. Если арестованные будут признаны виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы. 

Читайте также:

В Подмосковье двое молодых людей готовили диверсию в военной части

В Челябинске ФСБ предотвратила теракт

Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
#москва
#подмосковье
#диверсанты
#новости
#сво
#происшествие
#мужчины
#военные
Читайте нас в
В Челябинске ФСБ предотвратила теракт
ФСБ: в Челябинске задержан мужчина, готовивший теракт
14 ноября 2023, 10:22

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Челябинске задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта, который поддерживает взгляды украинских националистов. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что задержанный мужчина планировал совершить теракт с помощью самодельные зажигательные гранаты.

Ранее также сообщалось, что ФСБ задержала наркомана из Ленинградской области хотел пересечь границу и воевать на стороне ВСУ. Уточняется, что 4-летний мужчина из Выборга в конце октября прибыл на поезде в Брянск, а далее хотел добраться на автобусе до границы.

Читайте также:

ФСБ сорвала план двух диверсантов сжечь автотехнику в подмосковной воинской части

В подмосковной Коломне задержали местного жителя, шпионившего в пользу Украины

ФСБ подозревает жителя Красноярского края в шпионаже в пользу Украины
#теракт
#мужчина
#фсб
#план
#всу
Читайте нас в
В Южной Африке выпал снег
14 ноября 2023, 10:12

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Зима со снегом пришла в Африку –улицы ЮАР покрылись снегом, град разбил стекла машин и обрушил крышу.
РЕН ТВ пишет, что на кадрах, которые сняли местные жители, видно, как вода в бассейне почти бурлит из-за падающего града. 

А в Великобритании из-за разрушительного шторма объявлен максимальный уровень погодной опасности. Ливни затапливают улицы, магазины и первые этажи жилых зданий. Автомобили оказались наполовину в воде. Ураганный ветер свалил деревья  и снёс небольшие постройки. 

Без электричества остались около 100 тысяч домов. Из-за шторма отменены несколько авиарейсов и приостановлено железнодорожное сообщение.

Читайте также:

Стало известно, когда в Москве наступит зима

Жителям Подмосковья предложили собрать лесных грибов к новогоднему столу

В Яндексе раскрыли, как формируются цены на такси во время снегопада
#снег
#снегопад
#зима
#страны
#новости
#погода
Читайте нас в
Женщина угнала такси после того, как таксист отказался от секса с ней
14 ноября 2023, 10:00

Фото: istockphoto/junce

Жительница Таиланда угнала машину такси после того, как водитель отказался заниматься с ней сексом.
The Thaiger пишет, что 10 ноября таксист согласился подвезти 38-летнюю Джират из Бангкока в провинцию Пхетчхабури и обратно за 3000 бат (7,6 тысячи рублей). Таксист довез Джират до отеля в провинции. Он ей понравился, и женщина предложила заняться сексом. Таксист отказался. Тогда дама попросила таксиста приехать за ней на следующий день и отвезти её обратно в Бангкок.

По дороге в город мужчина остановился на заправке, чтобы сходить в туалет. Когда вернулся, обнаружил, что его машина пропала. Мужчина обратился в полицию. Спустя время правоохранителям удалось найти и остановить такси. Автомобилем управляла Джират.

На допросе женщина призналась в угоне. Джират грозит тюрьма и штраф в размере до 100 тысяч бат (255 тысяч рублей) или оба наказания. По словам мужчины, злоумышленница могла угнать его машину ещё раньше, если бы он согласился на секс с ней по прибытии в Пхетчхабури.

Читайте также:

Школьная консультантка занялась сексом с 14-летним учеником и попала под суд

Мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о своих разочарованиях в сексе

В одной бывшей советской республике неожиданно бросили пить
#такси
#водитель
#таиланд
#новости
#машины
#женщина
#отношения
#чп
#угон
Читайте нас в
В столичном общежитии мужчину избили до смерти
14 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/globalmoments

На севере Москвы двое мужчин до смерти избили знакомого во врем ссоры, об этом сообщает Следственный комитет Москвы в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, всё произошло вечером 12 ноября в общежитии на улице Дубнинской. 

Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте. 

Против двоих жителей общежития возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения. 

Читайте также: 

Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе

Школьник из Екатеринбурга зарезал свою девушку и её мать

SHOT: Военкомат в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов
#суд
#дело
#смерть
#уголовное дело
#сми
Читайте нас в
В метро пассажир спрыгнул на рельсы, ушёл в тоннель и оказался под поездом
14 ноября 2023, 09:26

Фото: istockphoto/spacedrone808

В Москве на станции метрополитена «Багратионовская» мужчина спрыгнул на пути, пошёл в тоннель и попал под поезд.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативных службах города.

«Пассажир спрыгнул с платформы на пути и пошел в тоннель, где столкнулся с прибывающим поездом. В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется», — сообщил представитель оперативных служб. 
В московском управлении МВД подтверждают факт падения человека на пути. Правоохранители начали проверку. 

Дептранс в Telegram-канале сообщал, что из-за ЧП временно приостановлено движение между «Киевской» и «Кунцевской» Филевской линии. В данный момент трафик на голубой линии восстановлен. 

Читайте также:

В аварии на Варшавском шоссе пострадали пять человек

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу в баре из-за отказа посетительницы

Россиянка ударила себя ножом, чтобы отговорить мужа от похода к другу
#новости
#метро
#москва
#чп
#авария
#столица
#полиция
#дептранс москвы
Читайте нас в
Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
14 ноября 2023, 09:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Наркоман из Ленинградской области хотел пересечь границу и воевать на стороне ВСУ, но был задержан за все свои преступления, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 24-летний мужчина из Выборга в конце октября прибыл на поезде в Брянск, а далее хотел добраться на автобусе до границы, однако, был задержан с наркотиками и провёл 11 суток под арестом.

Когда он вышел, то решил пойти пешком в сторону границы и пересечь еë в обход КПП. Утром 11 ноября он был задержан в районе села Новые Юрковичи.

Выяснилось, что мужчина планировал вступить в легион «Свобода России»*. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за участие в террористической организации.

Читайте также: 

ФСБ сорвала план двух диверсантов сжечь автотехнику в подмосковной воинской части

ФСБ подозревает жителя Красноярского края в шпионаже в пользу Украины

20-летняя россиянка пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным и попала в колонию

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация 
#граница
#всу
#брянская область
#наркотики
#задержание
Читайте нас в
Достижения.рф