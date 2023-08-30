В Приморском крае из-за тайфуна учебный год начнётся позже

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Начало учебного года в Приморье перенесли на несколько дней из-за надвигающейся стихии.
Об этом рассказал губернатор Олег Кожемяко в эфире канала «Россия-24». По его словам, из-за тайфуна, который надвигается на Приморье, родители школьников и директора учебных заведений попросили перенести начало учебного года.
Ранее сообщалось, что тайфун может обрушиться на Приморье в начале сентября. Тайфун может направить к Северной Корее вихрь, который приведет к ухудшению погоды в Приморье. До первой декады сентября вряд ли стоит ожидать каких-то атмосферных изменений. На данный момент расчеты показывают, что к 1 сентября «Саола» должен накрыть своим центром остров Тайвань, далее новый тропический вихрь направится к Шанхаю и Корейскому полуострову.
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«Я думаю, что его немножко надо сдвинуть на несколько дней, чтобы полноценно подготовиться», - сказал Олег Кожемяко.
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Мария Фирсова