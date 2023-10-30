Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Приморском крае медведь растерзал рыбака

В Приморском крае медведь растерзал рыбака

30 октября 2023, 09:49
Фото: istockphoto/Wirestock

Фото: istockphoto/Wirestock

Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, хищник застрелен.
Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального охотнадзора.
«Поступила информация, что пропал рыбак. Полиция выехала на место, нашла шапку с волосами, затем садок для рыбы, а позже и лежку медведя», - рассказал собеседник. По его словам, там же нашли останки мужчины. Охотнадзор застрелил медведя.

Пока неясно, что стало причиной такого поведения зверя.

Ранее власти Японии сообщили о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей. Министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений.

Читайте также:

В Японии началось нашествие медведей

В Красноярске заметили медведя, который бродил по улицам

В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину
#медведи
#новости
#чп
Читайте нас в
В Петербурге годовалый ребенок выпил пива и попал в реанимацию
30 октября 2023, 10:28

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Санкт-Петербурге на улице Политрука Пасечника годовалый ребенок выпил пиво, которое отец оставил на столе, и оказался в реанимации.
По данным телеграм-канала shot, ребенка в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи.  28-летняя мать рассказала прибывшим медикам, что ребенок чувствовал себя нормально, играл и хорошо ел. Спустя время ему становилось хуже и мать вызвала экстренную службу. Малышу диагностирован диагноз токсическое действие этанола.

Оказалось, что отец ребенка,  работающий продавцом-консультантом в сети магазинов «Магнит», не допил бутылку пива и оставил ее открытой на кухне. Ребенок каким-то образом достал ее и отпил. 

С мальчиком сейчас работают врачи. По факту инцидента проводится проверка. 

Читайте также: 
На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений

Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России

#врачи
#проверка
#ребёнок
#мать
#пиво
#отец
#диагноз
Читайте нас в
«Легко отделался»: Дочь погибшей во время ссоры россиянки требует пересмотр приговора
Дочь скончавшейся в ходе ссоры жительницы Подмосковья требует пересмотра дела
30 октября 2023, 09:13

Фото: istock / Akintevs

Екатерина Можеева, дочь погибшей в Подмосковье женщины, планирует добиться пересмотра приговора в отношении отчима. Она утверждает, что он легко отделался. Об этом сообщает РИА Новости.

Наталья и Геннадий Гриневы 17 декабря 2021 года поехали на дачу во Владимирской области. Женщина скончалась при странных обстоятельствах от травмы головы — она несколько раз падала и ударялась. Мужчина утверждает, что ей было плохо, он давал ей корвалол и предлагал вызвать скорую, но Наталья отказалась. Чуть позже супруг заметил, что она общается с кем-то по телефону. Ему это не понравилось и он толкнул ее. Наталья ударилась об ступеньку и так и не встала.

Геннадия осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности» и назначили ему 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Дочь погибшей не устроил такой приговор, она считает что он слишком мягкий. Девушка совместно с прокуратурой подала апелляцию.

Читайте также: 
На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений

Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России

#подмосковье
#приговор
#женщина
#женщины
#травмы
#мужчина
#девушка
Читайте нас в
Mash: В Химках в районе аэропорта Шереметьево на заправке взорвался газ
30 октября 2023, 08:59

Фото: istock / Leonid Ikan

В Химках произошел пожар на газовой заправке в районе аэропорта Шереметьево.
По данным телеграм-канала Mash, взорвался резервуар с топливом. Помимо заправки также загорелось два автомобиля.

По словам свидетелей ЧП, сначала прозвучал взрыв, а затем появился огонь. На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших на данный момент не сообщается.

Вечером 29 октября сообщалось о толпе протестующих, которая ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Порядка сто прибывших пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги. На данный момент установлено 150 участников беспорядков, из них уже задержаны 60 человек.

Сейчас аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября. 

Читайте также: 
На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений

Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России

#шереметьево
#пожар
#шоссе
#чп
#взрыв
Читайте нас в
В Республике Саха при жёсткой посадке вертолета Ми-2 пострадали два человека
30 октября 2023, 08:54

Фото: istockphoto/RobsonPL

Вертолет Ми-2 жёстко сел под Тикси в Республике Саха.
Telegram-канал 112 пишет, что пострадали два человека. На борту находились пять человек.

Накануне сообщалось, что вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно приземлился в Ненецком автономном округе.

Вертолет Ми-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» экстренно сел в Ненецком автономном округе. По предварительной информации, из-за отказа одного из двигателей, пишет Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября летел из Нарьян-Мара. У месторождения им. А. Титова отказал левый двигатель. Несмотря на поломку, вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.

Читайте также:

В Ненецком автономном округе экстренно сел вертолёт

Под Хабаровском вышел на связь вертолет Robinson, который пропал утром

Российские чипы от БПЛА «Герань» нашли в украинских самопальных дронах
#вертолёт
#чп
#авария
Читайте нас в
Россиянин избил металлическим предметом сына
В Саратове госпитализировали избитого отцом 17-летнего подростка
30 октября 2023, 08:48

Фото: istock / sudok1

​​​​​В Саратове мужчина избил несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление СК РФ.
По информации ведомства, 27 октября 37-летнийотец нанес удары по всему телу своему 17-летнему сыну металлическим предметом. Парень госпитализирован. Происшествие случилось в квартире дома на улице Романтиков.

Горе-отца задержали и поместили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). 

Ранее сообщалось, что на одной из детских площадок Краснодара произошёл инцидент. Женщина подошла к 73-летней пенсионерке, повалила её на землю и начала избивать руками и ногами. Таким образом она мстила за то, что пожилая женщина ударила ее младшего сына. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений

Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России

#происшествие
#дело
#уголовное дело
#ук
#мужчина
#ск рф
#дома
#избиение
Читайте нас в
В читинском роддоме у 25 женщин выявили острую кишечную инфекцию
30 октября 2023, 08:37

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю инициировало эпидрасследование из-за массовой острой кишечной инфекции в родильном доме №1 в Чите.
РИА Новости пишет, что у 25 женщин выявили расстройство желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
 
«Специалисты проводят эпидрасследование по случаям выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у пациентов с обследованием организатора питания, поставляющего в родильный дом пищу, компании «Медфуд»», — рассказали в Роспотребнадзоре.
По словам сотрудников роддома, приняты меры по недопущению возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что В Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников. с проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением. 

Читайте также:

В Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников

В Перми 20 юных циркачей оказались в больнице с кишечной инфекцией

Число госпитализированных детей, отравившихся на фестивале в Перми, достигло 19
#роспотребнадзор
#беременные женщины
#больница
Читайте нас в
Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских
МВД заявил о задержании 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
30 октября 2023, 08:29

Фото: istock / blinow61

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы установили 150 участников, из них уже задержаны 60 нарушителей. Они доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Также сообщается о девяти пострадавших представителей правопорядка, двое из них находятся в больнице.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Порядка сто прибывших пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

Полиция проводит дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам. На данный момент аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября.

Читайте также: 
На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений

Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России

#аэропорт
#полиция
#мероприятия
#рф
Читайте нас в
Учительница отправляла 16-летнему школьнику видео своей мастурбации
30 октября 2023, 08:11

Фото: IStock/kicsiicsi

В США арестована учительница из штата Миссури, которая отправляла 16-летнему ученику свои обнаженные фото и видео мастурбации.
KYTV-TV Springfield пишет, что в суде оказалась 24-летняя Рикки Линн Лафлин, работавшая в школе города Сент-Джеймс. Она отправила подростку непристойные фотографии и видеоролики, на которых удовлетворяет себя фаллоимитатором.
 
По данным New York Post, женщина просила школьника присылать ей фото своих гениталий. Подросток рассказал полиции, что после начала их общения в мессенджере «всё развивалось очень быстро», а потом Лафлин поцеловала его и стала настаивать, чтобы они занялись сексом, но парень отказался, почувствовав «большой дискомфорт».
 
При этом Лафлин предупреждала 16-летнего мальчика, что ей может грозить тюрьма. Она просила удалить отправленные сообщения. В школе начали распространяться слухи об их отношениях. При этом возраст согласия в штате Миссури начинается в 17 лет.
 
Полиция узнала обо всём 19 октября. Девушку арестовали и предъявили несколько обвинений, в их числе попытка изнасилования несовершеннолетнего, хранение детской порнографии, сексуальная эксплуатация, уничтожение улик и предоставление порноматериалов ребенку.
 
Лафлин сейчас в тюрьме. Ей назначен залог в размере 100 тысяч долларов. Первое судебное слушание пройдёт 20 ноября.

Читайте также:

В Германии открыли первый в мире бордель, где предлагают «секс будущего»

В Китае женщина сделала ДНК-тест и разрушила отношения своей дочери

Женщин подсаживают на вибраторы: Сексолог раскрыла опасные последствия секс-игрушек
#секс
#школьники
#отношения
Читайте нас в
Израиль нанес удар по военным объектам Сирии
ЦАХАЛ сообщил об обстреле со стороны Сирии и ведет ответный огонь
30 октября 2023, 08:08

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удар по военным объектам на территории Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
Сообщается, что самолет нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории в ответ на запуски ракет, которые были совершены из Сирии по Израилю в воскресенье, 29 октября.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что ситуация после ударов Соединенных Штатов по двум принадлежащим, по версии Америки, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям может обостриться. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 

В США предрекли уничтожение Израиля

Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
#самолет
#армия
#telegram
#удар
#израиль
#сирия
Читайте нас в
Достижения.рф