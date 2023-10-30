В Приморском крае медведь растерзал рыбака

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Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, хищник застрелен.
Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального охотнадзора.
Пока неясно, что стало причиной такого поведения зверя.
Ранее власти Японии сообщили о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей. Министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений.
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«Поступила информация, что пропал рыбак. Полиция выехала на место, нашла шапку с волосами, затем садок для рыбы, а позже и лежку медведя», - рассказал собеседник. По его словам, там же нашли останки мужчины. Охотнадзор застрелил медведя.
Ранее власти Японии сообщили о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей. Министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений.
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Мария Фирсова