В Приморском крае медведь вышел к школе

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Бурый медведь вышел к школе в селе Агзу.
Об этом пишет газета «Северное Приморье», ссылаясь на своих подписчиков. Медведь вышел к людям, когда дети были на уроках. На кадрах, которые удалось сделать очевидцам, видно, как хищник вышел из леса и прогулялся вокруг школы.
Медведя пришлось убить. Дети в селе Агзу ходят в школу самостоятельно, зверь представлял опасность.
Ранее власти Японии сообщили о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей.
Mainichi Shimbun пишет, что министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений. В 2023 финансовом году произошло 105 нападениях зверей, пострадали 109 человек.
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«Вон, ходит медведь прямо в школе», – прокомментировал происходящее автор записи.
Ранее власти Японии сообщили о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей.
Mainichi Shimbun пишет, что министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений. В 2023 финансовом году произошло 105 нападениях зверей, пострадали 109 человек.
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Мария Фирсова