В Приморском крае рабочий погиб во время взрыва, возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранца во время взрыва неустановленного предмета во время работ по найму в пригороде Владивостока.
РИА новости пишет, что днём 3 ноября два иностранных гражданина, работавших по найму на придомовой территории частного дома на улице Верещагина во Владивостоке, неосторожно обращались с неустановленным предметом. Произошёл взрыв.
44-летний иностранец погиб на месте, другого доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели троих подростков. Тела подростков 17 и 16 лет обнаружили в квартире на проспекте Чекистов. Подростков без сознания увидела родственница одного из подростков, она и сообщила в полицию.
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Мария Фирсова