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На Ливадийском озере в Приморском крае ребенок погиб во время поездки на гидроцикле, сообщает Telegram-канал Baza.
Отец выжил, а вот его сын скончался на месте от полученных травм. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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