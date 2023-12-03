В Приморском крае рыбак всю ночь ходил в носках на морозе

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В Приморском крае рыбак бродил всю ночь в носках по лесу после того, как его машина загорелась.
Об этом рассказал директор Кавалеровского филиала КГКУ «Примлес» Артем Колесник. Внутри загоревшегося автомобиля были ботинки и телефон. Рыбак остался в одних носках на морозе. Делал попытки выйти к зимовью, но заблудился.
Но рыбак встретил лесничих, и его отвезли домой. Всего приморец бродил в носках по лесу на морозе примерно 15 часов. При этом рыбак не объяснил, почему его автомобиль загорелся.
Кавалеровский округ расположен на севере региона, последнюю неделю ночная температура достигала -18 градусов.
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«До населенного пункта - 40 км, я думаю, он бы не дошёл», - говорит Артем Колесник.
Кавалеровский округ расположен на севере региона, последнюю неделю ночная температура достигала -18 градусов.
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Мария Фирсова