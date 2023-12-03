Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Приморском крае рыбак всю ночь ходил в носках на морозе

В Приморском крае рыбак всю ночь ходил в носках на морозе

03 декабря 2023, 18:35
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Приморском крае рыбак бродил всю ночь в носках по лесу после того, как его машина загорелась.
Об этом рассказал директор Кавалеровского филиала КГКУ «Примлес» Артем Колесник. Внутри загоревшегося автомобиля были ботинки и телефон. Рыбак остался в одних носках на морозе. Делал попытки выйти к зимовью, но заблудился.

«До населенного пункта - 40 км, я думаю, он бы не дошёл», - говорит Артем Колесник.

Но рыбак встретил лесничих, и его отвезли домой. Всего приморец бродил в носках по лесу на морозе примерно 15 часов. При этом рыбак не объяснил, почему его автомобиль загорелся.

Кавалеровский округ расположен на севере региона, последнюю неделю ночная температура достигала -18 градусов.

Читайте также:

В Коми медведица, которая напала на рабочих, вернулась в берлогу

В Подмосковье на Новорижском шоссе из-за снегопада в ДТП попали 20 машин

В Екатеринбурге мужчина после трех инсультов сбежал от жены из больницы
#рыбаки
#рыбалка
#происшествие
#новости
#лес
Читайте нас в
Восьмилетнюю Злату переведут на домашнее обучение из-за страха после похищения
SHOT: ранее похищенную девочку из Козельска хотят перевести на домашнее обучение
03 декабря 2023, 18:25

Фото: iStock/Drazen Zigic

Восьмилетнюю Злату из Козельска, которую ранее похитила семья Новиковых, переведут на домашнее обучение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что 30 ноября семья Новиковых похитили второклассницу, когда так возвращалась домой из школы. Они посадили ребёнка в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитители избили ребёнка и потребовали от матери выкуп в размере 1,5 миллионов рублей в криптовалюте. 

В настоящее время все четверо участников похищения девочки арестованы. Они будут находиться в СИЗО до 30 января. Членам семьи грозит до 15 лет лишения свободы. 

А девочка Злата до сих пор не справилась со стрессом после пережитого. По словам её матери, ребёнок боится самостоятельно добираться до школы, поэтому сейчас решается вопрос о переведении ученицы на домашнее обучение. В ближайшие четыре дня она проведёт дома, после чего будет принято окончательное решение. 

Читайте также:

«Ударили палкой, чтобы не плакала»: Похитители 8-летней Златы из Козельска задержаны

Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка найдена

Второклассницу похитили по дороге из школы и требуют выкуп в Калужской области
#похищение
#школы
#семья
#обучение
#девочка
Читайте нас в
Годовалую девочку ударили доской по голове в ходе ссоры соседок в Петербурге
03 декабря 2023, 17:51

Фото: iStock/Golfcuk

В Петербурге маленькая девочка пострадала во время бытовой ссоры взрослых соседей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что в доме поссорились две соседки. В ходе перепалки по непонятным причинам годовалая дочь одной из оппоненток получила удар доской по голове. 

Девочку экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали ей сотрясение мозга. При этом специалисты заявили, что девочке не требуется стационарное лечение, поэтому было принято решение перевести ребёнка на амбулаторное лечение. 

В настоящее время правоохранительные органы Петербурга проводят проверку. 

Читайте также:

В Москве девочка выпрыгнула из окна, чтобы убежать к подруге, к которой не пускала мама

В Дагестане задержали двух девочек-подростков, избивших сверстницу

Подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был из другого района
#санкт-петербург
#лечение
#девочка
#конфликт
Читайте нас в
На Филиппинах во время взрыва в университете погибли четыре студента
03 декабря 2023, 17:34

Фото: iStock/sarawutk

Взрыв произошел в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин.
Во время утренней воскресной мессы погибли четыре студента, ещё 10 получили ранения, пишет газета Manila Times.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший считает, что за взрывом в университете стоят иностранные террористы.

«По словам властей, это может быть делом рук террористической организации, которая пытается отомстить за смерть своего лидера и десяти членов при столкновении с военными на этих выходных», - сообщает Manila Times. 
Ранее в Волгоградской области произошел взрыв в многоэтажном доме. Один человек погиб. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka. По информации портала, ЧП произошло в городе Волжский. Администрация города сообщила, что в пятиэтажном доме взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Возгорание быстро распространилось на соседние квартиры. Один из местных жителей погиб.

Читайте также:

Взрыв газа произошел в жилом доме в Волжском, погиб человек

В Перу во время вооруженного нападения на шахту погибли девять человек

ВМС Британии сообщает о взрыве в Красном море близ Израиля
#взрыв
#студенты
#происшествие
Читайте нас в
В Зальцбурге лавина накрыла двух туристов
03 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto/med_ved

Лавина накрыла двух человек в Зальцбурге рядом с крупнейшим горнолыжным центром республики Обертауэрна.
Ведётся поисковая операция, пишет газета Kurier. По предварительным данным, в воскресенье днём у горы Зеекаршпитце лавина накрыла двух туристов. В поиске принимает участие вертолет, собаки и горные спасатели. 

Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что со среды, 6 декабря, и до конца недели ночная температура достигнет -20-22 градусов, пишет РИА Новости.

Читайте также:

В Москве наступил самый снежный день за 70 лет наблюдений

В Москву нагрянут сибирские морозы

В Москве ожидается мощнейший снегопад
#зима
#снег
#новости
Читайте нас в
В Коми медведица, которая напала на рабочих, вернулась в берлогу
03 декабря 2023, 17:06

Фото: istockphoto/JNevitt

Медведицу, которая напала на четверых рабочих в лесу, продолжают искать, но не могут найти.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич предполагает, что медведица могла уснуть, пишет «МК». 

«В ближайшее время местный охотовед с охотниками обследуют лесную территорию. Есть большая вероятность, что дикие животные обратно лягут в спячку»,- сообщила Киселевич в своём телеграм-канале. 
Если будет необходимо, по её словам, проведут мероприятия по охоте. Срок охоты на медведя - 31 декабря.

Напомним, четверо вахтовиков валили лес. В это время к ним вышел медведь. Двое рабочих сбежали, ещё двое не успели.
Хищник кинулся на людей и терзал их, пока его не спугнули.

38-летнему мужчине медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. 34-летнему напарнику диагностировали скальпированную рану головы, а также перелом правого предплечья. Пострадавших работников доставили в больницу.

Читайте также:

В Коми медведь-шатун снял скальп с лесозаготовщиков

В России медведи изменили поведение из-за тёплой погоды

В Польше медведь напал на активиста, добивавшегося защитной зоны вокруг берлоги
#медведи
#новости
#животные
#происшествие
#животное
Читайте нас в
В Подмосковье на Новорижском шоссе из-за снегопада в ДТП попали 20 машин
03 декабря 2023, 16:51

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Массовая авария случилась на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада.
В ДТП никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточняют, что на 51 км трассы М-9 «Балтия» случилось два ДТП.

«По предварительное информации, водитель, ха рулём Datsun не справился с управлением и совершил попутное столкновение с движущейся впереди автомашиной Audi», - объяснили в пресс-службе.
В Московском регионе идёт сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра РФ, возможны метель, усиление ветра до 16 м/с, гололедица. 

Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

Читайте также:

В Москве наступил самый снежный день за 70 лет наблюдений

В Москву нагрянут сибирские морозы

В Москве ожидается мощнейший снегопад
#подмосковье
#новости
#общество
#дтп
#происшествие
Читайте нас в
В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего трёх несовершеннолетних девочек
SHOT: в Петербурге задержали педофила, который изнасиловал трёх девочек
03 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/BrianAJackson

В Петербурге задержали серийного педофила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в период с 2017 по 2023 год мужчина изнасиловал как минимум трёх девочке в возрасте до 17 лет. 

Удалось установить, что 26-летний Денис искал своих жертв в соцсетях и приглашал к себе домой, осознавая, что все его новые подруги несовершеннолетние. 

Таким образом он изнасиловал трёх девочке 14, 15 и 16 лет. После инцидентов каждая из них обращалась в полицию. В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить педофила и задержать его. Мужчина сознался в содеянном. 

При этом предполагается, что жертвами педофила могли стать и другие девушки. 

Насильнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. 

Читайте также:

В Дагестане задержали двух девочек-подростков, избивших сверстницу

В Москве девочка выпрыгнула из окна, чтобы убежать к подруге, к которой не пускала мама

Подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был из другого района
#задержание
#мужчина
#педофилия
#полиция
#санкт-петербург
Читайте нас в
В Екатеринбурге школьник избил продавца, не продавшую алкоголь
03 декабря 2023, 16:24

Фото: istockphoto.com/LoraLiu

В Екатеринбурге подросток избил женщину, не продавшую ему алкоголь.
Telegram-канал E1.RU пишет, что инцидент случился 2 декабря на улице Старых Большевиков в продуктовом магазине. Несовершеннолетний хотел купить алкоголь, но продавец отказалась продать спиртное. Парень начал ей угрожать и избивать.

Сотрудница громко закричала. Очевидцы сообщают, что школьник сломал руку мужчине, который попытался дать ему отпор. 

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разыскивают мужчину, переставшего узнавать родственников после инсульта.

Мужчина, который перенёс три инсульта, перестал узнавать родных, пишет E1. По словам жены 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать её и их годовалого сына после третьего инсульта, который случился 29 ноября.

Читайте также:

В Екатеринбурге мужчина после трех инсультов сбежал от жены из больницы

Женщина потеряла 680 тысяч рублей, пытаясь сменить тариф мобильной связи

В Астрахани задержали экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками
#полиция
#новости
#происшествие
Читайте нас в
В Москве девочка выпрыгнула из окна, чтобы убежать к подруге, к которой не пускала мама
SHOT: школьница в Москве спрыгнула с третьего этажа, чтобы сбежать к подруге
03 декабря 2023, 16:12

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Москве 14-летняя школьница выпрыгнула из окна третьего этажа, чтобы пойти к подруге, к которой не отпускала мама. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл прошлым вечером. В живом доме в районе Сокол между 14-летней девочкой и её мамой вспыхнул конфликт. Школьнице нужно было идти на дополнительные занятия, но она хотела пойти к подруге. 

После ссоры девочка заперлась в своей комнате и, не долго думая, нашла способ отправиться к подруге. Она оделась, открыла окно и выпрыгнула с третьего этажа. Девочка приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла в гости, несмотря на возникшую боль в спине. 

Придя на место, она рассказала об этой истории, после чего мать подруги отвезла девочку в полицию, откуда вызвали скорую. Врачи госпитализировали подростка с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. 

Теперь семья школьницы может встать на учёт. 

Читайте также:

В Екатеринбурге мужчина после трех инсультов сбежал от жены из больницы

В Дагестане задержали двух девочек-подростков, избивших сверстницу

Подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был из другого района
#москва
#конфликт
#окно
#семья
#инцидент
Читайте нас в
Достижения.рф