​​​​​В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек

Фото: iStock/izzzy71
Из-за прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек. Об этом сообщает МЧС.
Отмечается, что пострадали 76 человек.
Напомним, со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с. Без света остались почти 100 тысяч человек. Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома и 7 социальных объектов.
Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, десять человек госпитализированы. Уточняется, что двое из десяти госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии.
Читайте также:
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8 человек
В Приволжье из-за урагана и непогоды погибли 9 человек
В Татарстане погиб подросток, 23 человека пострадали из-за непогоды
Напомним, со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с. Без света остались почти 100 тысяч человек. Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома и 7 социальных объектов.
Читайте также:
Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8 человек
В Приволжье из-за урагана и непогоды погибли 9 человек
В Татарстане погиб подросток, 23 человека пострадали из-за непогоды
Екатерина Коршунова