В Приволжье из-за урагана и непогоды погибли 9 человек

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В Приволжье из-за урагана скончались 9 человек.
ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ, сообщает, что со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с.
9 человек погибли, 76 пострадали.
Без света остались почти 100 тысяч человек. Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома и 7 социальных объектов.
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Мария Фирсова