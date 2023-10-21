В провинции Анталья столкнулись два микроавтобуса с российскими туристами

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Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья. Об этом сообщает агентство IHA.
Сообщается, что пять российских туристов и два водителя микроавтобусов госпитализированы. Инцидент произошел в районе деревни Кылызагач.
Отмечается, что большая часть пострадавших отказалась от госпитализации.
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли.
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Отмечается, что большая часть пострадавших отказалась от госпитализации.
«Среди отказавшихся были те, у кого лицо было в крови или они перевязывали раны выданными врачами бинтами», — пояснили в агентстве.
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли.
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Екатерина Коршунова