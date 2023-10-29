В пруду в Перми нашли два трупа

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Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в телеграм-канале.
Сообщается, что 19-летнего и 44-летнего погибших мужчин обнаружили с признаками утопления. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Трагедия произошла в районе Йбор Сити в городе Тампа.
Перед стрельбой случилась драка между двумя группами людей. Восемнадцать человек были доставлены в больницу.
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Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Трагедия произошла в районе Йбор Сити в городе Тампа.
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Екатерина Коршунова