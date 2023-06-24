В Пскове 30 детей оказались в больнице с кишечной инфекцией

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Кишечная инфекция стала причиной госпитализации 30 детей из лагеря в Псковской области
Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что после получения результатов анализов дети отправятся домой.
Состояние детей оценивается как легкой степени тяжести.
Властями региона уже приняты меры по стабилизации ситуации в лагере «Зеркальный», где отдыхали дети. На месте работают специалисты Роспотребнадзора и врачи областной инфекционной больницы.
Ранее в Братске установили поставщика продуктов для шаурмы, которой отравились более 103 человек. РЕН ТВ пишет, что также выяснилось, что в кафе использовалось просроченное мясо без документации. Данные о мясе были внесены в информационную систему «Меркурий» только 16 июня, то есть через 2 два дня после поступления в СМИ информации о массовом отравлении.
Состояние детей оценивается как легкой степени тяжести.
Ранее в Братске установили поставщика продуктов для шаурмы, которой отравились более 103 человек. РЕН ТВ пишет, что также выяснилось, что в кафе использовалось просроченное мясо без документации. Данные о мясе были внесены в информационную систему «Меркурий» только 16 июня, то есть через 2 два дня после поступления в СМИ информации о массовом отравлении.
Мария Фирсова