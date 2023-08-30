В Пскове военные перекрыли подъезд к аэропорту

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В Пскове перекрыт подъезд к аэропорту. Несколько нарядов военных и полиции организовали блокпост и никого не пропускает, пишет Телеграм-канал Mash.
Отмечается, что на всех дорогах, по которым можно добраться до аэропорта, ситуация аналогичная. На место инцидента продолжают прибывать специальные службы.
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Диана Аванесян