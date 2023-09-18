МЧС: в Псковской области ликвидировали крупный пожар

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В Псковской области произошёл пожар на предприятии по производству металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По предварительным данным, в здании предприятия могут находиться порядка 200 баллонов с пропаном.
Огонь охватил 900 квадратных метров. На месте происшествия работают 50 пожарных и 16 единиц техники.
Уточняется, что пожар удалось локализовать в 20:29. В настоящее время проводятся работы по выяснению причин возгорания.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар в одном из торговых центров. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. К тушению были привлечены 62 человека и 18 единиц техники.
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Огонь охватил 900 квадратных метров. На месте происшествия работают 50 пожарных и 16 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар в одном из торговых центров. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. К тушению были привлечены 62 человека и 18 единиц техники.
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Анастасия Чинкова