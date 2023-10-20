В Псковской области обнаружили свалку из тел домашних животных

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В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку с десятками тел домашних животных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Свалку 19 октября обнаружил пожилой местный житель. Он незамедлительно обратился в полицию.
Участковый, в зоне обслуживания которого находиться эта территория, прибыл на место происшествия, осмотрел его, отфотографировал, а также опросил обратившегося в полицию очевидца.
В настоящий момент происшествие расследуется. Под свой контроль его взяла областная прокуратура.
К следователям подключился и специалист государственной ветеринарной службы. С его помощью тела умерших животных пытаются идентифицировать.
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Участковый, в зоне обслуживания которого находиться эта территория, прибыл на место происшествия, осмотрел его, отфотографировал, а также опросил обратившегося в полицию очевидца.
К следователям подключился и специалист государственной ветеринарной службы. С его помощью тела умерших животных пытаются идентифицировать.
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Евгения Парфентьева