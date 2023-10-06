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В Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН

06 октября 2023, 08:59
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

Женщина приехала искать пропавшего ребёнка, а его родители кинулись на неё с вилами.
SHOT пишет, что из деревни Новой Пустошкинского района поступила информация, что там пропал 10-летний мальчик. Соседи не видели ребёнка с лета.

42-летняя сотрудница ПДН вместе с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции прибыли на место, чтобы разобраться в деле. Дом семьи был закрыт, но во дворе лежали детские вещи и игрушки.


Родителей мальчика нашли в ближайшем лесу. Они прятались в землянке. Где их сын, они объяснить не могли. Супруги согласились проследовать в отдел полиции. По пути вернулись за документами. А потом мужчина схватил вилы, а женщина — нож. Вместе они кинулись на сотрудников.

Пострадала сотрудница ПДН. Ей нанесли 10 ножевых ранений головы, шеи, плеч и рук. Соцзащитники и полицейский палками отогнали неадекватных родителей. Супруги убежали обратно в лес.

Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Родителей около 23.00 задержали рядом с болотом у деревни Кстово. Они были вооружены незарегистрированным охотничьим ружьём.

Ребёнка продолжают искать.

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#родители
#дети
#чп
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В Индии 40 человек погибли из-за наводнения
06 октября 2023, 09:27

Фото: istockphoto/Wheatfield

Наводнение накрыло северо-восточную часть Индии.
Reuters, ссылаясь на правительственных чиновников, сообщает, что в результате наводнения погибли 40 человек.
 
Наводнение вызвали проливные дожди в районе ледникового озера Лхонак, которое находится в Гималаях в штате Сикким. За небольшое время там выпала пятимесячная норма осадков. Ситуацию усугублял и прорыв плотины ГЭС на реке Тиста.

Наводнение коснулось не менее 22 тысяч человек. Около 102 числятся пропавшими без вести. В данный момент в регионе ведутся поисково-спасательные работы. Дожди не прекращаются. Прогнозируется ухудшение погоды в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что на Сахалине прошёл мощнейший ливень. Десятки домов оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества. Самая сложная ситуация наблюдается в Южно-Сахалинске. Там, а также в соседних районах, отменили занятия в школах. Местных жителей просят не выходить на улицу без острой необходимости. В регионе вели режим ЧС.

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#индия
#наводнение
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На Сахалине прошёл мощнейший ливень
06 октября 2023, 08:19

Фото: iStock/trendobjects

Десятки домов оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества.
Baza пишет, что самая сложная ситуация наблюдается в Южно-Сахалинске. Там, а также в соседних районах, отменили занятия в школах. Местных жителей просят не выходить на улицу без острой необходимости.
 
В регионе вели режим ЧС.

В августе на фоне сильных ливней, порывистого ветра и паводков во Владивостоке произошло аварийное отключение электричества. Без света остались около 70 тысяч горожан.

Из-за разгула стихии пришлось проводить экстренную эвакуацию воспитанников и сотрудников двух детских садов. Некоторых детей родители забрали домой, других перевезли в детский сад, находящийся в более безопасном месте. Также сообщается, что из-за паводка временно перекрыта федеральная трасса «Уссури». Аварийные бригады и дорожные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Части абонентов уже удалось снова подключить к электроснабжению.

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#ливень
#дожди
#дождь
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В Красноярске школьник умер на физкультуре
06 октября 2023, 08:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Красноярске на уроке физ-ры 6 октября умер 11-летний школьник.
Ученик 5 класса потерял сознание. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть.
 
«В момент трагедии в школе присутствовал медик. Он сразу прибыл на урок и начал оказывать ребенку помощь. Параллельно вызвали скорую», –сообщил РЕН ТВ источник.
Сообщается, что скорая помощь прибыла на место быстро.
 
В данный момент дело расследуют следователи СК по Красноярскому краю. Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить причины смерти мальчика.

Ранее в городе Бердск Новосибирской области 12-летний мальчик умер перед зданием лицея. У входа в лицей ребёнок поскользнулся, упал и ударился о бордюр головой. Медики, прибывшие к месту инцидента, не смогли спасти школьнику жизнь.

Отмечается, что мальчик занимался хоккеем и выступал за «Кристалл». В память о друге партнёры по команде сделали постамент.

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#школа
#дети
#чп
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В российском городе из-за тайфуна по улицам поплыли автомобили
На Сахалин обрушился мощный тайфун, по улицам Южно-Сахалинска плывут автомобили
06 октября 2023, 06:49

Фото: istockphoto/horkins

Сильный тайфун обрушился на остров Сахалин, вызвав интенсивный дождь, который начался в Южно-Сахалинске в ночь на 6 октября, сообщает ASTV.ru.
Дождь привел к затоплению улиц города, где некоторые участки дорог оказались под водой. В некоторых местах автомобили оказались погружены в воду до капота или даже плывут на поверхности.

В результате погодных условий было отключено электричество для сотен жителей. Все службы экстренной помощи в регионе находятся в состоянии готовности для оказания помощи и управления ситуацией.

Ранее предсказания специалистов предупреждали о возможных наводнениях в Камчатском и Хабаровском краях в начале октября из-за высокой активности циклонов. Особенно под угрозой оказались низменные районы населенных пунктов.

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#дождь
#электричество
#автомобили
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Shot: Во Владивостоке третьеклассник поджег военкомат
06 октября 2023, 06:38

Фото: iStock/blinow61

На территории военкомата во Владивостоке третьеклассник устроил поджог. Правоохранители задержали мальчика, пишет Телеграм-канал Shot.
Восьмилетний мальчик выбрал своей целью гараж на территории военного комиссариата. Отмечается, что огонь потух без посторонней помощи. Внутри гаража обгорела мебель, в результате инцидента никто не пострадал.

Школьник заявил сотрудникам полиции, что хотел просто побаловаться. По информации Shot, у ребёнка диагностировано замедленное психическое развитие.

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#военком
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Черноморский флот отражает атаку безэкипажных катеров на Севастополь
Развожаев: Черноморский флот отражает атаку безэкипажных катеров на Севастополь
06 октября 2023, 04:27

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в городе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров ВСУ. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — говорится в публикации.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#воздушная флот
#севастополь
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В Москве КАМАЗ врезался в машину городской службы на МКАД
Дептранс: КАМАЗ врезался в машину городской службы на МКАД
06 октября 2023, 03:00

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на МКАД столкнулись машина городской службы и КАМАЗ.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, сообщает Дептранс. Уточняется, что авария случилась на внутренней стороне 66-го км МКАД, неподалеку от пересечения с улицей Маршала Катукова.

«Движение осуществляется по двум полосам из пяти», — проинформировали в столичном ведомстве.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

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#мкад
#дтп
#авария
#движение
#происшествия
#москва
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В Новосибирской области мужчина попытался изнасиловать проводницу поезда
06 октября 2023, 02:03

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

В Новосибирской области проводницу поезда пытался изнасиловать житель Омска.
Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.

Инцидент случился в пассажирском поезде в июле 2023 года. В купе к потерпевшей пришёл неизвестный мужчина и применил силу, пытаясь изнасиловать проводницу.

Но женщина оказала нападавшему активное сопротивление, крики услышал другой пассажир поезда. Он поспешил на помощь потерпевшей и не позволил мужчине выполнить задуманное.

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В жутком ДТП в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
При столкновении трех легковушек в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
06 октября 2023, 00:17

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Управление МВД по Карачаево-Черкесии сообщает о четырех погибших в результате серьезной аварии, в которую попали три легковых автомобиля. Происшествие случилось в четверг в 20:00 по московскому времени на 60-м километре федеральной трассы, соединяющей Лермонтов и Черкесск.
По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате аварии водитель Camry и два пассажира «Гранты» погибли от полученных травм на месте происшествия, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следует отметить, что в Toyota Alphard никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование для выяснения обстоятельств и причин данной аварии.

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