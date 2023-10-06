В Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН

Фото: iStock/kieferpix
Женщина приехала искать пропавшего ребёнка, а его родители кинулись на неё с вилами.
SHOT пишет, что из деревни Новой Пустошкинского района поступила информация, что там пропал 10-летний мальчик. Соседи не видели ребёнка с лета.
42-летняя сотрудница ПДН вместе с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции прибыли на место, чтобы разобраться в деле. Дом семьи был закрыт, но во дворе лежали детские вещи и игрушки.
Родителей мальчика нашли в ближайшем лесу. Они прятались в землянке. Где их сын, они объяснить не могли. Супруги согласились проследовать в отдел полиции. По пути вернулись за документами. А потом мужчина схватил вилы, а женщина — нож. Вместе они кинулись на сотрудников.
Пострадала сотрудница ПДН. Ей нанесли 10 ножевых ранений головы, шеи, плеч и рук. Соцзащитники и полицейский палками отогнали неадекватных родителей. Супруги убежали обратно в лес.
Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Родителей около 23.00 задержали рядом с болотом у деревни Кстово. Они были вооружены незарегистрированным охотничьим ружьём.
Ребёнка продолжают искать.
Читайте также:
В Подмосковье 2-летний мальчик чуть не убил своего брата-близнеца
На рейсе из Бангкока в Москву россиянин ранил пассажира вилкой
В Краснодарском крае киллеру заказали местного прокурора
42-летняя сотрудница ПДН вместе с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции прибыли на место, чтобы разобраться в деле. Дом семьи был закрыт, но во дворе лежали детские вещи и игрушки.
Пострадала сотрудница ПДН. Ей нанесли 10 ножевых ранений головы, шеи, плеч и рук. Соцзащитники и полицейский палками отогнали неадекватных родителей. Супруги убежали обратно в лес.
Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Родителей около 23.00 задержали рядом с болотом у деревни Кстово. Они были вооружены незарегистрированным охотничьим ружьём.
Ребёнка продолжают искать.
Читайте также:
В Подмосковье 2-летний мальчик чуть не убил своего брата-близнеца
На рейсе из Бангкока в Москву россиянин ранил пассажира вилкой
В Краснодарском крае киллеру заказали местного прокурора
Мария Фирсова