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В Пятигорске мужчина украл 1600 лотерейных билетов и всё равно проиграл

14 ноября 2023, 19:43
Фото: istockphoto/Chanatiptravel

Фото: istockphoto/Chanatiptravel

В Пятигорске 38-летний местный житель украл 1600 лотерейных билетов.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ставропольскому краю.

Ночью злоумышленник пролез через окно в торговый ларек и украл пачку лотерейных билетов. Прямо на месте преступления он начал стирать защитные слои. Выиграть ничего не удалось. Мужчина выкинул билеты.


Вор был задержан. При нём оказалась часть уцелевших билетов. Их вернули владельцу. Сумма ущерба равняется 140 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, однако не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых документов.

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#новости
#лотерея
#полиция
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«Обещала расправиться»: Свердловчанка спрыгнула с третьего этажа, спасаясь от мучительниц
Жительница Урала спрыгнула с третьего этажа, спасаясь от издевательств
14 ноября 2023, 19:33

Фото: istock / maxim4e4ek

В городе Карпинске Свердловской области 47-летняя местная жительница спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от женщин, которые извивались над ней. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на слова племянницы пострадавшие.

В квартиру женщину заманила нынешняя девушка ее бывшего гражданского супруга под предлогом, что сообщит важную информацию. Но, оказавшись в квартире, женщина поняла, что дверь за ней закрыли. В этот момент из туалета вышла сестра ее бывшего возлюбленного. Над женщиной начали издеваться — бить, закрывать рот рукой.

«После часа издевательств одна из женщин принесла ножницы и пообещала расправиться с Ларисой. Единственный способ выжить для тети был — выпрыгнуть. Сейчас ей несколько месяцев придется лежать прикованной к постели и ходить под себя», — рассказала собеседница агентства.
В полиции информацию об происшествия подтвердили, сообщение зарегистрировано. Участников уже опросили, но никого не задержали. В МВД заявили, что проверка продолжается, по ее результатам примут процессуальное решение. Родственники пострадавшей заявляют, что ей угрожали убийством и переживают, что МВД оценит дело по более мягкой статье.

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#проверка
#пострадавшие
#женщина
#происшествия
#девушка
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В Таиланде сотрудник отеля участвовал в жестоком бандитском нападении
14 ноября 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Prathaan

Полицейские арестовали сотрудника тайского отеля. Он участвовал в бандитской группировке на курорте Пхукет.
Phuket News пишет, что подозреваемый, известный как Мистер США (Mr USA), был задержан утром во вторник, 14 ноября, перед отелем, где он работал. В отчете, который подготовили сотрудники Центрального бюро расследований (CIB), сказано, что в августе он участвовал в жестоком нападении на члена конкурирующей банды в общественном парке района Талад Яй.

Мистер США и три его подельника нанесли пострадавшему серьезные увечья. Мужчину полоснули ножом по голове и проломили череп. Преступники скрылись. 

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью задержали члена группировки, арестовали его и доставили в полицейский участок. Он ожидает суда.

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#таиланд
#новости
#полиция
#чп
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Мужчина, который ударил 61 раз кочергой жену и застрелил её, поехал на СВО
14 ноября 2023, 19:20

Фото: istockphoto/Gajus

Житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на СВО за помилованием.
Об этом сообщает Telegram-канал «Люди Байкала». 27-летнего мужчину в 2021 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что он бил возлюбленную и выстрелил ей из ружья в голову.

По словам подсудимого, он ревновал женщину. Во время апелляции он поменял показания и заявил, что она напала на него, а он лишь защищался кочергой. В момент убийства в доме был совместный ребенок пары. Апелляцию суд не удовлетворил. 

Из тюрьмы россиянин отправился в зону СВО. Он погиб в марте. Репортеры «Людей Байкала» нашли его надгробие в Иркутске.

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#сво
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#убийство
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#семья
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В Москве 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в фитнес-клубе
14 ноября 2023, 18:35

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В столице 15-летнюю девочку проткнули шпагой во время тренировки по фехтованию в фитнес-клубе «Энигма».
Mash пишет, что школьницу экстренно госпитализировали с колотым ранением в районе ключицы. Медики оценивают её состояние как стабильное, несмотря на потерю крови.

В момент ЧП девочка была без грудной защиты, а на шпаге её напарницы не было предохранителя наконечника. Полиция начала проверка. 

Ранее сообщалось, что на улице Маросейка в центре Москвы произошла массовая драка, участники задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

ЧП случилось вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

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#дети
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Шестеро вооруженных военных ВС РФ покинули позиции в Брянской области
14 ноября 2023, 18:26

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Шестеро российских военных, вооруженных автоматами, покинули свои позиции в Брянской области. Об этом сообщает ИА Регнум, ссылаясь на собственный источник.
Согласно сообщению, в регионе из-за самовольного оставления российскими военными своих позиций в Суземском районе вводился план «Сирена». Выяснилось, что 13 ноября личный состав УМВД был поднял по тревоге для привлечения к розыску шести уроженцев республики Тыва. Уточняется, что они при себе имели автоматы автоматами АК.

Спустя два часа поисков военные были обнаружены. Сейчас выясняется причина, по которой они покинули свои позиции.

Ранее сообщалось, что осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов принял участие в СВО и был помилован.

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#военные
#план
#сво
#сбу
#военкомат
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В Белоруссии раскрыли преступные схемы поставок молочных товаров в РФ
14 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto/Cylonphoto

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, молочная продукцию продавалась по заниженным ценам для своих же фирм на территории РФ.
ТАСС пишет, что 8 коммерческих групп установили контроль над экспортом молочной продукции в РФ. Об этом рассказал на совещании президент Александр Лукашенко.

«Следствие по этому делу идет, я не могу многие факты озвучивать. Но те, кто пытается на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду. Как пример, ОАО «Бабушкина крынка». Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял «Бабушкину крынку», но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Сообщается, что руководитель данного предприятия организовал команду из числа близких знакомых и родственников, а потом начал «новую сбытовую политику». 

В итоге были взяты в разработку 8 коммерческих групп, установивших контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в РФ продукции нескольких отечественных молокоперерабатывающих заводов. Молочную продукцию продавали по заниженным ценам своим же фирмам на территории России. В содействии такой деятельности подозреваются сотрудники госорганов. 

«Там светятся и члены правительства», - заявил Лукашенко. По мнению президента, данная преступная схема стала возможной потому, как в правительстве Белоруссии не выработана система реализации продукции.
Задержаны 26 человек, 15 арестованы в рамках этого дела. 

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#белоруссия
#происшествия
#продукты
#новости
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В Москве арестован россиянин за сотрудничество с иностранным государством
14 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/Thomasaf

Столичный суд постановил отправить в СИЗО на два месяца безработного москвича Александра Григорьева за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мещанского районного суда.
«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григорьева Александра Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», - говорится в сообщении.

Таким образом, Григорьев арестован до 13 января 2024 года.10 ноября Лефортовский районный суд города Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене гражданина РФ. Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу. В чем заключается дело и личность подозреваемого не сообщается из-за грифа секретности, известны только инициалы.


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#суд
#дело
#фсб
#рф
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Трепова*, которую обвиняют в теракте, провалила тест на полиграфе
14 ноября 2023, 17:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Дарья Трепова*, которая проходит обвиняемой в теракте в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, не смогла пройти тест на полиграфе.
78.ru пишет, что исследование доказало, что обвиняемая знала о наличии взрывчатки в статуэтке. Хотя сначала Трепова* говорила следователям, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке.

«Полиграф уличил Трепову во лжи: показатели её состояния резко изменялись, когда ей задавали вопрос — знала ли она, что несет в кафе к Татарскому вмонтированную в статуэтку взрывчатку», - заявил собеседник издания.
Ранее стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского. Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно. Деньги перечислялись из Украины.

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#новости
#следствие
#уголовное дело
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В Ярославской области пропала мать с 5-летним сыном
14 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto/francescoch

В Ярославской области ищут пропавших женщину и её сына.
В Рыбинске Ярославской области почти 3 недели назад пропали 32-летняя женщина и её 5-летний сын. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЯрСпас» порталу 76.ru. Семья исчезла 26 октября.

Женщина в день пропажи была одета в серую шапку, куртку чёрного цвета, темные брюки и кроссовки, с собой у неё был рюкзак бронзового цвета. Мальчик был одет в темно-синюю шапку, темно-синюю куртку с узором, синие штаны и желтые сапоги.

Жителей Ярославской области, обладающих какой-либо информацией о местонахождении семьи, призывают обратиться в полицию или к сотрудникам отряда «ЯрСпас».

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#полиция
#чп
#семья
#дети
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