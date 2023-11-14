В Пятигорске мужчина украл 1600 лотерейных билетов и всё равно проиграл

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В Пятигорске 38-летний местный житель украл 1600 лотерейных билетов.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ставропольскому краю.
Ночью злоумышленник пролез через окно в торговый ларек и украл пачку лотерейных билетов. Прямо на месте преступления он начал стирать защитные слои. Выиграть ничего не удалось. Мужчина выкинул билеты.
Вор был задержан. При нём оказалась часть уцелевших билетов. Их вернули владельцу. Сумма ущерба равняется 140 тысячам рублей.
Ранее сообщалось, что бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, однако не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых документов.
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Ночью злоумышленник пролез через окно в торговый ларек и украл пачку лотерейных билетов. Прямо на месте преступления он начал стирать защитные слои. Выиграть ничего не удалось. Мужчина выкинул билеты.
Ранее сообщалось, что бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, однако не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых документов.
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Мария Фирсова