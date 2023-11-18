В Пятигорске следователя уволили за инфоцыганство

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Женщина продавала обучающие курсы по удаленной работе.
Baza пишет, что 30-летняя капитан юстиции работала следователем, а в 2020 году ушла в декрет. Она воспитывала двоих детей и параллельно решила подзаработать в свободное время. Женщина устроилась в онлайн-школу «наставником». Она обещала ученикам, что за 4.500 рублей они освоят 25 вымышленных востребованных профессий.
В онлайн-школе преподавали курс по рилсам, по созданию стикеров, а также можно было приобрести мини-курсы «упаковка профиля», «прогревы в продажах» и «распаковка». Екатерина продавала обучение через социальную сеть.
Но потом её доходами заинтересовались коллеги-следователи: оказалось, на счету женщины откуда-то взялись 2,6 млн рублей, которые ей точно не платили на службе.
Сотрудницу уволили, а дело направили следователям. Женщине грозит срок за незаконное предпринимательство.
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В онлайн-школе преподавали курс по рилсам, по созданию стикеров, а также можно было приобрести мини-курсы «упаковка профиля», «прогревы в продажах» и «распаковка». Екатерина продавала обучение через социальную сеть.
Сотрудницу уволили, а дело направили следователям. Женщине грозит срок за незаконное предпринимательство.
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Мария Фирсова