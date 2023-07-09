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В Пятигорске женщина из-за пластической операции по коррекции век впала в кому

09 июля 2023, 18:03

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

По совету лечащего врача 36-летняя жительница Воронежа запланировала пластическую операцию в городской клинической больнице Пятигорска.
Женщина сдала в апреле все анализы. Врачи не обнаружили противопоказаний. Операцию назначили на 24 апреля. Врачи обещали, что процедура займёт два часа.

Уже через 30 минут состояние женщины резко ухудшилось: упал уровень насыщения крови кислородом, начался анафилактический шок, сердце остановилось. Так организм женщины среагировал на анестезию.


По документам врачи провели реанимационные мероприятия и продолжили делать блефаропластику. Родным пациентки медики сказали, что женщину ввели в медикаментозную кому из-за судорог, и скоро она придёт в себя.

Но пострадавшая так и не пришла в сознание. После обычной процедуры женщина осталась в коме первой степени — это состояние ступора. Она дышит и питается с помощью трубки, мозг почти не активен.

Родственники считают, что состояние девушки — результат ошибки медиков из Пятигорска. По их словам, пластический хирург Нина Сафонова, проводившая операцию, скидывает вину на анестезиолога-реаниматолога Наталью Чисманиди, которая отвечала за реанимационные действия, пишет Baza.

Также родственники утверждают, что до операции женщину попросили подписать акт выполненных услуг. Семья обратилась в Росздравнадзор, Минздрав России и Следственный комитет. Дело находится на стадии проверки.

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#Пятигорск
#операция
#блефаропластика
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В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки
09 июля 2023, 21:47

Фото: iStock/TomasSkopal

Девочка 2008 года рождения утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительным данным, упал парень с «тарзанки», передает главное управление МЧС России по Татарстану.
Отмечается, что сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани поступило в 16:20.

9 июля в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки-подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.

По предварительным данным, несовершеннолетняя девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал молодой человек, прыгнувший с «тарзанки».

Сообщается, что по факту гибели ребенка проводится проверка.

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#Казань
#девочка
#утопающий
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Эрдоган и Байден договорились провести встречу в Вильнюсе
09 июля 2023, 21:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден договорились провести встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана.
Отмечается, что ранее о вероятности этой встречи сообщила турецкая газета Milliyet. В рамках встречи лидеры государств обсудят двусторонние отношения Турции и США, а также региональные вопросы.

Напомним, саммит НАТО пройдет 11–12 июля в столице Литвы Вильнюсе.

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#Турция
#США
#НАТО
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Бывший генсек НАТО поддержал идею принимать Украину в альянс частями
09 июля 2023, 21:22

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину можно принимать в НАТО частями. Об этом сообщает немецкая медиагруппа RND.
«И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу», — отметил Расмуссен.

Расмуссен считает, что можно договориться о выполнении обязательств по оказанию помощи в соответствии со статьей о коллективной обороне только в случае нападения на те части территории Украины, на которых киевское правительство обладает фактической самостоятельной властью.

По мнению экс-генсека НАТО, это решение «покажет Украине быстрый путь к членству» в альянсе.

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#НАТО
#Украина
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В Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы
09 июля 2023, 20:53

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Гражданам Латвии стали приходить письма с уведомлениями о возбуждении административных дел за поздравления с Днем Победы. Об этом сообщает портал Delfi.
Отмечается, что рассылку от государственной полиции получили как минимум десятки латвийцев, проживающих в стране и за рубежом. В массовой рассылке полиция ссылается на мониторинг социальных сетей, который проведен службой государственной безопасности.

Сотрудники государственной полиции Латвии подтвердили массовое возбуждение административных дел и рассылку постановлений о них. 

Уточняется, что согласно статье, упоминаемой в постановлениях, латвийцам грозит штраф до 350 евро.

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#Латвия
#штраф
#День Победы
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Власти США не могут исключить риск наступления рецессии
09 июля 2023, 20:36

Фото: iStock/rarrarorro

Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, так как в стране сохраняется высокая инфляция. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Однако мы ожидаем, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости замедлятся», — сказала Йеллен.

Как считает глава американского Министерства финансов, замедление роста экономики США — «уместно и нормально».

Также Йеллен выразила надежду на то, что уровень инфляции в стране снизится.

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#США
#экономика
#инфляция
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Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
09 июля 2023, 20:16

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что при подтверждении попытки атаки ракетами НАТО Смоленской АЭС, то России необходимо будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем АЭС на Украине и ядерным объектам в Восточной Европе.
«Тут уже нечего стесняться», — написал Медведев.

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#Медведев
#Украина
#Смоленская АЭС
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Бывший кандидат в президенты заявил, что Франция может стать исламской республикой
09 июля 2023, 20:01

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Экс-кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур заявил, что Франция может стать исламской республикой, если ничего не изменится. Об этом пишет испанская газета Debate.
Земмур отметил, что большинство мусульман уверены в том, что исламские законы выше законов Франции. По мнению политика, лидеры государства не предпринимают попыток для изменения ситуации.

Земмур также добавил, что президент Турции «может принять в своей стране всех мусульманских мигрантов, которые есть во Франции».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция внимательно следит за ситуацией во Франции, а также призывает к спокойствию и решению вопросов без кровопролития.

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#Франция
#Турция
#мусульмане
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В Абхазии приостановлено движение поездов из-за размыва путей
09 июля 2023, 19:44

Фото:istockphoto/Christian Feldhaar

Движение поездов в Абхазии временно приостановили из-за размыва железнодорожных путей, причиной которого стал сильный ливень.
В пресс-службе РУП «Абхазская железная дорога» сообщили о приостановке движения поездов.

Движение поездов приостановили из-за размыва железнодорожных путей в Гагрском районе. Их подмыло в районе вокзала Гагры. Около 200 шпал провисли на станции Бзыбь. Сроки восстановления железнодорожного сообщения не сообщаются. 

МЧС Абхазии рекомендует жителям и гостям республики отложить поездки в Гагрский район, который остался без света.

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#ливни
#дожди
#железная дорога
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В Башкирии дерево упало и придавило беременную женщину
09 июля 2023, 19:36

Фото: iStock/Mathieu van den Berk

Беременная девушка пострадала в результате падения дерева на палатку в Башкирии. Об этом сообщает ГУМЧС по региону.
Согласно информации ведомства, 8 июля на берегу реки Сим в деревне Асканыш дерево упало на палатку и придавило беременную женщину. 

Сообщается, что женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а также с закрытым переломом правой плечевой кости. Упавшее дерево также придавило автомобиль.

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#Башкирия
#дерево
#беременная
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