В Пятигорске женщина из-за пластической операции по коррекции век впала в кому

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai
По совету лечащего врача 36-летняя жительница Воронежа запланировала пластическую операцию в городской клинической больнице Пятигорска.
Женщина сдала в апреле все анализы. Врачи не обнаружили противопоказаний. Операцию назначили на 24 апреля. Врачи обещали, что процедура займёт два часа.
Уже через 30 минут состояние женщины резко ухудшилось: упал уровень насыщения крови кислородом, начался анафилактический шок, сердце остановилось. Так организм женщины среагировал на анестезию.
По документам врачи провели реанимационные мероприятия и продолжили делать блефаропластику. Родным пациентки медики сказали, что женщину ввели в медикаментозную кому из-за судорог, и скоро она придёт в себя.
Но пострадавшая так и не пришла в сознание. После обычной процедуры женщина осталась в коме первой степени — это состояние ступора. Она дышит и питается с помощью трубки, мозг почти не активен.
Родственники считают, что состояние девушки — результат ошибки медиков из Пятигорска. По их словам, пластический хирург Нина Сафонова, проводившая операцию, скидывает вину на анестезиолога-реаниматолога Наталью Чисманиди, которая отвечала за реанимационные действия, пишет Baza.
Также родственники утверждают, что до операции женщину попросили подписать акт выполненных услуг. Семья обратилась в Росздравнадзор, Минздрав России и Следственный комитет. Дело находится на стадии проверки.
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Уже через 30 минут состояние женщины резко ухудшилось: упал уровень насыщения крови кислородом, начался анафилактический шок, сердце остановилось. Так организм женщины среагировал на анестезию.
Но пострадавшая так и не пришла в сознание. После обычной процедуры женщина осталась в коме первой степени — это состояние ступора. Она дышит и питается с помощью трубки, мозг почти не активен.
Родственники считают, что состояние девушки — результат ошибки медиков из Пятигорска. По их словам, пластический хирург Нина Сафонова, проводившая операцию, скидывает вину на анестезиолога-реаниматолога Наталью Чисманиди, которая отвечала за реанимационные действия, пишет Baza.
Также родственники утверждают, что до операции женщину попросили подписать акт выполненных услуг. Семья обратилась в Росздравнадзор, Минздрав России и Следственный комитет. Дело находится на стадии проверки.
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Мария Фирсова