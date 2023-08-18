В районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство

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Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Вылеты и прилеты отложены, введен так называемый режим «Ковёр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.
По сообщению ТАСС, имеется частичное обрушение наружной стены одного из павильонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения составила примерно 30 квадратных метров.
UPD. Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме, воздушное пространство открыто для самолётов. Всего
были отложены шесть вылетов, восемь прилетов, из которых посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты.
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По сообщению ТАСС, имеется частичное обрушение наружной стены одного из павильонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения составила примерно 30 квадратных метров.
были отложены шесть вылетов, восемь прилетов, из которых посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты.
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