В районе Панамского канала танкеры с СПГ простаивают из-за засухи

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В районе Панамского канала танкеры, в их числе и перевозящие сжиженный природный газ, простаивают из-за ограничений, которые ввели панамские власти из-за сильной засухи.
Financial Times пишет, что среднее время ожидания крупных танкеров, которые перевозят СПГ на север через Панамский канал, увеличилось с 8 до 18 дней.
Средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая в Америку, на побережье Мексиканского залива, через канал выросла на 36% и достигла $2,4 тыс.
Эксперты считают, что вероятность сбоев в прохождении танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, увеличилась, так как контейнеровозы зачастую бронируют доступ к маршруту предварительно, за несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании. В стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.
Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.
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Средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая в Америку, на побережье Мексиканского залива, через канал выросла на 36% и достигла $2,4 тыс.
Ранее сообщалось, что более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании. В стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.
Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.
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Мария Фирсова