В Раменском электричка столкнулась с автомобилем

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В Раменском районе Московской области электричка столкнулась с автомобилем на железнодорожных путях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах.
«На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на данном участке движение автомобилей проходит реверсивно. Выясняются обстоятельства из-за которых произошла авария. Также уточняется информация о пострадавших.
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Элина Позднякова