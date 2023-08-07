В Раменском горят торговые ряды

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Крупный пожар случился на Островецком шоссе в Раменском.
«Осторожно, Москва» сообщает, что горят торговые ряды. Площадь пожара оценивается в 200 квадратных метров.
Известно, что возгорание началось с кровли.
На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не сообщается.
Ранее огонь полыхал в Дмитровском районе Московской области. Пожар занял 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. На месте работали экстренные службы.
По данным областной прокуратуры, была угроза распространения огня на здание фабрики. Вечером в воскресенье пожар был локализован, а позже открытое горение удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Как ранее указывали в МЧС, уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации.
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Известно, что возгорание началось с кровли.
Ранее огонь полыхал в Дмитровском районе Московской области. Пожар занял 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. На месте работали экстренные службы.
По данным областной прокуратуры, была угроза распространения огня на здание фабрики. Вечером в воскресенье пожар был локализован, а позже открытое горение удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Как ранее указывали в МЧС, уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации.
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Мария Фирсова