В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА

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В подмосковном Раменском перекрыто движение по Десантной улице. Ранее там упал украинский беспилотник, пишет Mash.
В настоящее время место происшествия обследуют специалисты, также изучают обломки беспилотника.
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Диана Аванесян