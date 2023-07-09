В Раменском в канализационном колодце погибли рабочие

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Двое рабочих погибли в канализационном колодце во время ремонтных работ.
РЕН ТВ пишет, что трупы мужчин обнаружили днём в воскресенье, 9 июля. Подробности гибели рабочих выясняют.
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Мария Фирсова